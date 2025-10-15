Λιονέλ Μέσι: Έγινε ο κορυφαίος δημιουργός στην ιστορία των εθνικών ομάδων

Ακόμη ένα μοναδικό επίτευγμα προστέθηκε στην ατελείωτη ποδοσφαιρική κληρονομιά του Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της Αργεντινής έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου, φτάνοντας τις 60. Το νέο ρεκόρ ήρθε στο φιλικό της «Αλμπισελέστε» απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, όπου ο Μέσι μοίρασε δύο ασίστ στη νίκη με 6-0, ανεβαίνοντας μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Με αυτή την επίδοση, ο «Pulga» άφησε πίσω του τον Νεϊμάρ και τον Λάντον Ντόνοβαν, που μετρούν από 58 ασίστ. Η πρώτη του ασίστ με την Αργεντινή είχε έρθει σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, στο Μουντιάλ του 2006, στη νίκη 6-0 επί της Σερβίας και Μαυροβουνίου.



Το συγκεκριμένο ρεκόρ ήρθε να συμπληρώσει την ήδη μυθική καριέρα του, καθώς ο Μέσι πλησιάζει πλέον και τις 400 ασίστ συνολικά σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.