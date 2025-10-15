Σπορ Ποδόσφαιρο Εθνική Αργεντινής Λιονέλ Μέσι FIFA

Λιονέλ Μέσι: Έγινε ο κορυφαίος δημιουργός στην ιστορία των εθνικών ομάδων

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ξανά ιστορία, φτάνοντας τις 60 ασίστ με την Αργεντινή και ξεπερνώντας Νεϊμάρ και Ντόνοβαν.

Δημήτρης Μαντιδάκης avatar
Δημήτρης Μαντιδάκης

Ακόμη ένα μοναδικό επίτευγμα προστέθηκε στην ατελείωτη ποδοσφαιρική κληρονομιά του Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της Αργεντινής έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου, φτάνοντας τις 60. Το νέο ρεκόρ ήρθε στο φιλικό της «Αλμπισελέστε» απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, όπου ο Μέσι μοίρασε δύο ασίστ στη νίκη με 6-0, ανεβαίνοντας μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Με αυτή την επίδοση, ο «Pulga» άφησε πίσω του τον Νεϊμάρ και τον Λάντον Ντόνοβαν, που μετρούν από 58 ασίστ. Η πρώτη του ασίστ με την Αργεντινή είχε έρθει σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, στο Μουντιάλ του 2006, στη νίκη 6-0 επί της Σερβίας και Μαυροβουνίου.


Το συγκεκριμένο ρεκόρ ήρθε να συμπληρώσει την ήδη μυθική καριέρα του, καθώς ο Μέσι πλησιάζει πλέον και τις 400 ασίστ συνολικά σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

