Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: Από καμαρούλες μια σταλιά σε πολυτελείς επαύλεις Μέσι και Κριστιάνο (pic)

Οι σημερινοί αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι, μοιράζονται πολλά, όχι μόνο τα δεκάδες τρόπαια, τις μάχες για την «Χρυσή» μπάλα, την αδιαμφισβήτητη φήμη και την αμύθητη περιουσία, αλλά και μια κοινή διαδρομή: και οι δύο ξεκίνησαν από ταπεινές, φτωχικές κατοικίες που απέχουν έτη φωτός από τις σημερινές τους πολυτελείς επαύλεις.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η δύσκολη παιδική ηλικία στη Φουντσάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που σήμερα ζει σε μια βίλα εκατομμυρίων στη Σαουδική Αραβία, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο οικονομικές δυσκολίες στη Φουντσάλ της Μαδέρα, στην Πορτογαλία.

Η οικογένειά του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, με τη μητέρα του να αναγκάζεται να κάνει πολλές δουλειές για να εξασφαλίσει τα προς το ζην για τα τέσσερα παιδιά της. Η απουσία οικονομικής άνεσης και τα προσωπικά προβλήματα του πατέρα του (με το αλκοόλ) σημάδεψαν τα πρώτα χρόνια του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Το σπίτι στο οποίο έζησε ο Ρονάλντο, σε μια φτωχική περιοχή της Φουντσάλ, σήμερα έχει κατεδαφιστεί, αλλά η γειτονιά και η αυλή όπου έκανε τα πρώτα του σουτ, παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο.

Λιονέλ Μέσι: Το διαμέρισμα-«προσκύνημα» στο Ροζάριο

Ανάλογη είναι και η ιστορία του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σήμερα απολαμβάνει μια προνομιακή ζωή σε μια έπαυλη αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαϊάμι. Ο Μέσι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ροζάριο της Αργεντινής, σε μια γειτονιά γνωστή ως La Bajada.

Εκεί, σε ένα σπίτι που σήμερα έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της πόλης, μεγάλωσε ο μικρός «Λέο». Ο πατέρας του, Χόρχε, εργαζόταν σε εργοστάσιο χαλυβουργίας, ενώ η μητέρα του, Σέλια, συμπλήρωνε το οικογενειακό εισόδημα καθαρίζοντας σπίτια, προκειμένου να συντηρήσουν τα τέσσερα παιδιά τους. Δεν υπήρχε τίποτα που να προμήνυε πως αυτό το αγόρι με το ντροπαλό χαμόγελο θα γινόταν μια μέρα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη.

Πλέον, ολόκληρη η γειτονιά έχει μετατραπεί σε ένα είδος φόρου τιμής στον Αργεντινό, με τοιχογραφίες και τα σοκάκια φέρουν τον αριθμό «10».

Τα σπίτια σε Μαδέρα και Ροζάριο μπορεί να ήταν μικρά- ταπεινά, όμως αποτέλεσαν το ξεκίνημα δύο διαδρομών που σημάδεψαν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Από τη φτώχεια και τις δυσκολίες, ο Ρονάλντο και ο Μέσι απέδειξαν ότι η επιτυχία δεν χτίζεται πάνω στην πολυτέλεια, αλλά στην πίστη, τη δουλειά και την αποφασιστικότητα.