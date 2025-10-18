Η πανάκριβη τσάντα που απέκτησε η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο

Δεν είναι, η πρώτη φορά που η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ επιδεικνύει είτε τις αγορές που κάνει η ίδια,είτε τα δώρα που της προσφέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.



Αλλά τώρα ίσως το παράκανε η εντυπωσιακή μελαχρινή καλλονή, η οποία αγόρασε στον εαυτό της μια τσάντα Birkin από δέρμα κροκόδειλου!



Συγκεκριμένα πρόκειται για μια τσάντα Birkin Ηimalaya που κοστίζει περίπου 340.000 ευρώ!



Αγόρασε, μάλιστα, την έκδοση Diamond, η οποία είναι από τις πιο ακριβές στον κόσμο επειδή έχει διαμάντια!



«Είναι για πολύ ειδικές περιπτώσεις» σχολίασαν σε τηλεοπτική εκπομπή στην Ισπανία και στη συνέχεια υπήρξαν και ειρωνικά σχόλια: «Αυτή η τσάντα δεν κλείνει. Οι γυναίκες την κουβαλούν ανοιχτή και ένας κλέφτης μπορεί να βάλει το χέρι του μέσα με τρομερή ευκολία. Βέβαια, είναι τσάντα που μπορεί να την περάσει στον βραχίονα και έτσι, επειδή είναι βαριά, μπορείς να γυμνάσεις και τον δικέφαλο».

Η αδιανόητη τιμή του δαχτυλιδιού που χάρισε ο Κριστιάνο στην Χεορχίνα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ είναι έτοιμοι να κάνουν το μεγάλο βήμα και να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης, καθώς ο Πορτογάλος αστέρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφο του, την οποία εκείνη δέχθηκε.



Η Χεορχίνα μοιράστηκε τη στιγμή με τους θαυμαστές της, ανεβάζοντας φωτογραφία του λαμπερού δαχτυλιδιού, το οποίο ξεχώρισε για την κομψότητα και το εντυπωσιακό του μέγεθος. Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να ευχηθούν κάτω από την ανάρτηση της, δείχνοντας την αγάπη τους στο ζευγάρι.



Το μονόπετρο της αγαπημένης του «CR7» εκτιμάται ότι έχει αξία, από 2 έως 5 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή μεταξύ 1,7 και 4,3 εκατομμύρια ευρώ.



