Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε, σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό οικονομικό δίκτυο, Bloomberg, ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στον κόσμο – σε ένα άθλημα δηλαδή που οι αποδοχές είναι φυσικά τεράστιες, αλλά δεν έχουν φτάσει ποτέ σε αυτά τα επίπεδα.



Ο σχετικός δείκτης, The Bloomberg Billionaires Index, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία της περιουσίας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο με βάση τα καθαρά έσοδά τους, προχώρησε για πρώτη φορά σε καταμέτρηση της περιουσίας του 40χρονου Πορτογάλου άσου της Al-Nassr.



Η εκτίμηση του Bloomberg καταμετρά τα κέρδη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τις επενδύσεις και τις χορηγίες και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η περιουσία του αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πάνω από 550 εκατ. δολάρια από μισθούς από το 2002 έως το 2023

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, ο Ρονάλντο έβγαλε περισσότερα από 550 εκατομμύρια δολάρια από μισθούς από το 2002 έως το 2023, ενώ πολλαπλασίασε τα έσοδά του από μία σειρά συμφωνιών και χορηγιών, συμπεριλαμβανομένης και μίας δεκαετούς διάρκειας συμφωνία με τη Nike που του αποφέρει περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια το μήνα.



Όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήγε στην Al-Nassr το 2022, σχετικά ρεπορτάζ υποστήριζαν ότι έγινε ο πιο καλοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του παιχνιδιού, με ετήσιες αποδοχές που έφταναν τα 177 εκατομμύρια δολάρια.



Το συμβόλαιο του έληγε τον Ιούνιο του 2025, όμως υπέγραψε ανανέωση σε μία διετή συμφωνία – με απολαβές, σύμφωνα με ρεπορτάζ, που ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια δολάρια – πράγμα που σημαίνει ότι θα παραμείνει στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι τα 42α γενέθλιά του.

Πόσα έβγαλε ο Μέσι

Από την άλλη, ο επιθετικός της Εθνικής ομάδας της Αργεντινής και της Inter Miami, Λιονέλ Μέσι, που έπαιξε για πολλά χρόνια απέναντι στο Ρονάλντο όταν ήταν και οι δύο στην Ισπανία, έχει κερδίσει τουλάχιστον 600 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων από μισθούς κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του στα γήπεδα του ποδοσφαίρου, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών του Bloomberg.



Σε αυτά περιλαμβάνονται και οι ετήσιες αποδοχές 20 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2023, που αποτελούν μόλις το 10% του εισοδήματος του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά την ίδια χρονική περίοδο.



Όταν αποσυρθεί από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου, ο 38χρονος Μέσι αναμένεται να πάρει ποσοστό στην ομάδα, Inter Miami.