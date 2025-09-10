Ο Bill Gates εκτός των 10 πλουσιότερων ανθρώπων στην Αμερική – Τι συνέβη;

Σε μία εξέλιξη που προκαλεί αίσθηση, ο Μπιλ Γκέιτς, συνιδρυτής της Microsoft και από τους διασημότερους φιλάνθρωπους του πλανήτη, δεν συγκαταλέγεται πλέον στους 10 πλουσιότερους ανθρώπους της Αμερικής, όπως καταγράφει η φετινή λίστα Forbes 400 που δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Έλον Μασκ ηγείται της λίστας, ακολουθούμενος από τον Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle, με 276 δισεκατομμύρια δολάρια, και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta (Facebook) με 253 δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνουν τον Τζεφ Μπέζος (241 δισεκατομμύρια δολάρια), τον Λάρι Πέιτζ (179 δισεκατομμύρια δολάρια) και τον Σεργκέι Μπριν (166 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η πτώση κατάταξης

Για πρώτη φορά έπειτα από 34 χρόνια, ο Gates δεν βρίσκεται στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας της χώρας. Το 2021 είχε καταλάβει την 4η θέση με περιουσία περίπου 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μόλις πριν από ένα χρόνο ήταν στην 9η θέση, με περίπου 107 δισεκατομμύρια. Η πτώση αυτή καταδεικνύει τις σημαντικές μεταβολές των τελευταίων ετών.

Ο ρόλος της φιλανθρωπικής προσφοράς

Κεντρική αιτία αυτής της αλλαγής είναι η ραγδαία αύξηση των δωρεών του. Ο Gates δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να πεθάνει πλούσιος, με την υπόσχεσή του να δωρίσει το 99% της περιουσίας του μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Μόνο το καλοκαίρι του 2025, η περιουσία του μειώθηκε κατά περίπου 51 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω αυτών των δωρεών, όπως καταγράφηκε στο Bloomberg Billionaires Index, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 12η θέση παγκοσμίως.

Η συγκυρία των αγορών

Παράλληλα, η αγορά της Microsoft εμφάνισε μικρή πτώση, ενώ ο Γουόρεν Μπάφετ, παραδοσιακός του αντίπαλος στην κούρσα του πλούτου, την ίδια περίοδο σημείωσε τεράστια αύξηση της περιουσίας του κατά 18,7 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 161 δισ. και αποκτώντας τη 6η θέση στον κόσμο.

Συμπέρασμα

Το πορτρέτο που σχηματίζεται σήμερα δείχνει έναν άνθρωπο — όχι μόνο έναν τεχνοκράτη της πληροφορικής — αλλά έναν πρωτοπόρο της φιλανθρωπίας. Ο Bill Gates, παρά τη μείωση της θέσης του στους λίστες πλουσίων, βρίσκει την κορυφή του στις αξίες του, προωθώντας τη γενναιοδωρία. Αυτή η αποφασιστική αλλαγή δείχνει τη δύναμη της κοινωνικής υπευθυνότητας, ακόμη κι αν κοστίζει στην τσέπη.