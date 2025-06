Αυτά είναι τα βιβλία που ενέπνευσαν τον Μπιλ Γκέιτς - Γιατί τα προτείνει

Ο Μπιλ Γκέιτς, ο ιδρυτής της Microsoft, δημοσίευσε την εξαμηνιαία λίστα του με προτάσεις βιβλίων στο blog του, Gates Notes.

Αυτή τη φορά, το θέμα των προτάσεων ήταν βιβλία που αφηγούνται αληθινές ιστορίες, αφηγήσεις ζωής. Σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, αυτά τα έργα τον ενέπνευσαν να γράψει τη δική του ιστορία στο βιβλίο «Source Code: How It All Began».

«Στις πρώτες μέρες της Microsoft, διάβασα πάρα πολλά για τις εταιρείες τεχνολογίας, και καθώς ξεκινούσα το Ίδρυμα Gates, ερεύνησα την ιστορία της αμερικανικής φιλανθρωπίας. Η συγγραφή των απομνημονευμάτων μου Source Code, που κυκλοφόρησαν νωρίτερα φέτος, δεν ήταν διαφορετική: σκέφτηκα τι θα μπορούσα να αντλήσω από τα καλύτερα απομνημονεύματα που έχω διαβάσει.

Γι' αυτό για τα φετινά καλοκαιρινά βιβλία, θέλω να μοιραστώ μερικά από αυτά. Με εξαίρεση το "Chasing Hope" του Nicholas Kristof, τα διάβασα όλα πριν τελειώσω το Source Code—στην πραγματικότητα διάβασα το "Personal History" της Katharine Graham χρόνια πριν αποφασίσω καν να αρχίσω να γράφω», εξήγησε ο Μπιλ Γκέιτς και τόνισε ότι ούτως η άλλως θα μοιραζόταν το πρώτο βιβλίο επειδή «είναι τόσο καλό».

Δείτε τα βιβλία που ενέπνευσαν τον Μπιλ Γκειτς και γιατί τα προτείνει.