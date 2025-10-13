Τι αλλάζει με τα Windows 10 από την Τρίτη - Οι επιλογές των χρηστών για προστασία απέναντι σε χάκερς

Ο κολοσσός της τεχνολογίας Microsoft αποφάσισε να βάλει «τέλος» στην υποστήριξη για τα Windows 10, γεγονός που σημαίνει ότι από την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, οι υπολογιστές που τα χρησιμοποιούν είναι πιθανό να διατρέχουν κίνδυνο. Και ο λόγος είναι πολύ απλός.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του BBC, αυτό συμβαίνει επειδή οι ενημερώσεις ασφαλείας δεν θα πραγματοποιούνται, καθιστώντας τις συσκευές πιο ευάλωτες σε επιθέσεις από χάκερς. Με αυτή την κίνηση, η Microsoft ενθαρρύνει τους συνδρομητές της να αναβαθμίσουν δωρεάν το λειτουργικό τους σύστημα σε Windows 11.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση έχει σηκώσει ένα κύμα αντιδράσεων, από τους... ρομαντικούς με τα Windows 10 έως εκείνους που υποχρεώνονται να αγοράσουν μια νέα, καλύτερη συσκευή. «Το τέλος της υποστήριξης για τα Windows 10 διαφαίνεται να είναι καταστροφή τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον», δήλωσε ο Nathan Proctor, ανώτερος διευθυντής της αμερικανικής ομάδας καταναλωτών PIRG.

Πάνω από 600 εκατομμύρια χρήστες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα

Δεν αποτελεί μυστικό πως τα Windows είναι το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα υπολογιστών στον κόσμο, με τη Microsoft να αναφέρει ότι χρησιμοποιείται σε πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια συσκευές. Από αυτές περίπου το 43% χρησιμοποιούσαν Windows 10 τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με το Statcounter.

Τον Σεπτέμβριο, μια έρευνα που διεξήχθη στον Ηνωμένο Βασίλειο από την Which?, διαπίστωσε ότι περίπου το ένα τέταρτο των χρηστών που χρησιμοποιούν ακόμα τα Windows 10 σκοπεύουν να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν ακόμη και μετά τη λήξη της επίσημης υποστήριξης της Microsoft, την ίδια ώρα που μόλις, περίπου ένας στους επτά δήλωσε ότι σχεδίαζε να αγοράσει έναν νέο υπολογιστή.

Και κάπου εδώ ξεκινούν και οι επικρίσεις από την μεριά των καταναλωτών, με μερικούς να αναφέρουν ότι θα οδηγήσει σε περιττές δαπάνες και περιβαλλοντική σπατάλη. «Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί να ζουν σε έναν κόσμο γεμάτο με συσκευές βραχύβιας διάρκειας που δεν μπορούμε να επισκευάσουμε ή χάνουμε υποστήριξη λογισμικού ή αναγκαζόμαστε με άλλο τρόπο να πετάμε στα σκουπίδια», δήλωσε ο Proctor.

Οι επιλογές των χρηστών

Η Microsoft ουσιαστικά δίνει στους χρήστες δύο επιλογές: Ενημέρωση σε Windows 11 ή εγγραφή για λήψη εκτεταμένων ενημερώσεων ασφαλείας για 12 μήνες.

Αυτές μπορούν να γίνουν στην ενότητα «Απόρρητο και Ασφάλεια» (σ.σ. ή Update & Security στα Αγγλικά) των ρυθμίσεών σας, με τα άτομα που κατέχουν υπολογιστές που είναι κατάλληλοι για Windows 11 μπορούν να αναβαθμίσουν δωρεάν.

Εάν δεν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση αμέσως ή η συσκευή σας είναι πολύ παλιά για τα Windows 11, μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα που θα συνεχίσει τις πιο σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, το οποίο ονομάζεται Εκτεταμένες Ενημερώσεις Ασφαλείας (ESU) αλλά δεν προσφέρει καμία τεχνική υποστήριξη ή άλλες ενημερώσεις λογισμικού.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι «θα πρέπει να αγοράσουν νέες συσκευές - παρά το γεγονός ότι οι τρέχοντες υπολογιστές τους λειτουργούν μια χαρά», δήλωσε ο κ. Proctor.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση των Windows 11 σε έναν υπολογιστή είναι μεταξύ άλλων:

Επεξεργαστής χωρητικότητας 1 gigahertz (GHz) ή ταχύτερος με 2 ή περισσότερους πυρήνες σε συμβατό επεξεργαστή 64-bit ή νέο σύστημα μικροκυκλώματος (SoC),

RAM χωρητικότητας 4 gigabytes (GB),

Κάρτα γραφικών, η οποία έχει συμβατότητα με DirectX 12 ή μεταγενέστερη έκδοση με πρόγραμμα οδήγησης WDDM 2.0.

Οι αλλαγές στη λειτουργία και οι κίνδυνοι

Από την κυκλοφορία τους το 2015, η Microsoft διατηρεί τα Windows 10 σε λειτουργία με συχνές ενημερώσεις λογισμικού. Αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση ή την προσθήκη νέων λειτουργιών, καθώς και για την επιδιόρθωση προβλημάτων ασφαλείας και σφαλμάτων.

Δυσκολεύει επίσης τη χρήση των Windows 11 χωρίς λογαριασμό Microsoft, με την εταιρεία να «αναγκάζει» τους χρήστες να δημιουργήσουν λογαριασμούς αφού ένας τρόπος για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των Windows 10 απαιτεί επίσης έναν λογαριασμό Microsoft. Ορισμένοι χρήστες προτιμούν να μην χρησιμοποιούν λογαριασμό για λόγους απορρήτου.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η Microsoft θα σταματήσει να στέλνει κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας και διορθώσεις σε υπολογιστές με Windows 10. Αυτό ενδέχεται να κάνει τη συσκευή σας πιο ευάλωτη σε ιούς ή κακόβουλο λογισμικό - καθώς δεν θα εγκαθίστανται οι τελευταίες άμυνες.