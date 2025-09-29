Microsoft: Γιατί διακόπτει τη συνεργασία της με το Ισραήλ με φόντο τη Γάζα - Οι κατηγορίες στον IDF

Τον τερματισμό της συνεργασίας της με τον στρατό του Ισραήλ αποφάσισε η Microsoft, καθώς η εταιρεία-κολοσσός προσέφερε στον IDF το λογισμικό για ένα ισχυρό σύστημα επιτήρησης των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καταγράφοντας εκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, η Microsoft δήλωσε σε ισραηλινούς αξιωματούχους ότι η Μονάδα 8200, η κορυφαία υπηρεσία κατασκοπείας του στρατού, είχε παραβιάσει τους όρους παροχής υπηρεσιών της εταιρείας. Συγκεκριμένα, η μονάδα του ισραηλινού στρατού φερόταν να αποθήκευε όλον τον τεράστιο όγκο δεδομένων επιτήρησης που συνέλεγε.

Φωτό: Reuters

Εξοπλισμένη με την σχεδόν απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης και την υπολογιστική ισχύ του Azure, μίας κορυφαίας πλατφόρμας cloud της Microsoft, η μονάδα του IDF μπορούσε να καταγράφει, να αναπαράγει και να αναλύει το περιεχόμενο των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ολόκληρου του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Σύμφωνα με αρκετές πηγές, το τεράστιο αποθετήριο των υποκλαπέντων κλήσεων, το οποίο έφτανε έως και 8.000 terabytes δεδομένων, φυλασσόταν σε ένα κέντρο δεδομένων της Microsoft στην Ολλανδία.

Φωτό: Reuters

Μέσα σε λίγες ημέρες από την αρχική αποκάλυψη του δικτύου υποκλοπών αυτού από τον Guardian, η μονάδα 8200 του ισραηλινού στρατού φαίνεται να μετέφερε γρήγορα τα δεδομένα παρακολούθησης εκτός χώρας.

Η σημαντική απόφαση της Microsoft να τερματίσει την πρόσβαση της υπηρεσίας κατασκοπείας στο λογισμικό της, ελήφθη εν μέσω πιέσεων από υπαλλήλους και επενδυτές σχετικά με το έργο της για τον ισραηλινό στρατό και τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η τεχνολογία της στην σχεδόν διετή επίθεση στη Γάζα.

Φωτό: Reuters

Το τεχνολογικό υπόβαθρο της επίθεσης στη Γάζα

Παρ’ όλο που το αρχικό επίκεντρο του συστήματος επιτήρησης ήταν η Δυτική Όχθη, όπου ζουν περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή, πηγές των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι η πλατφόρμα αποθήκευσης δεδομένων είχε χρησιμοποιηθεί και για την πραγματοποίηση της επίθεσης στη Γάζα.

Σημειώνεται ότι η διακοπή αυτή συνεργασίας είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας, η οποία αποσύρει υπηρεσίες που παρείχε στον ισραηλινό στρατό μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με στοιχεία από τον παλαιστινιακό θύλακα που ο ΟΗΕ κρίνει αξιόπιστα, η διετής στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο 65.000 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, ενώ έχει οδηγήσει σε μία τεράστια ανθρωπιστική κρίση.