Κατάληψη στην Microsoft έκαναν εργαζόμενοι: Λένε «όχι» στη συνεργασία με τον στρατό του Ισραήλ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στη Microsoft, καθώς δεκάδες εργαζόμενοι της εταιρείας κατέλαβαν τα γραφεία του διαδικτυακού κολοσσού στην Ουάσιγκτον, διαμαρτυρόμενοι για την χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό για την εκτέλεση επιχειρήσεων στη Γάζα και για την επιτήρηση Παλαιστινίων.

Τρεις μήνες αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για τη χρήση του λογισμικού Azure, νυν και πρώην υπάλληλοι κατέλαβαν έναν χώρο που ανακήρυξαν «Ελεύθερη Ζώνη», κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Όχι Εργασία για τη Γενοκτονία» και «Πλατεία των Μαρτυρικών Παλαιστινίων Παιδιών».

Σύμφωνα με τον Guardian, οι διαμαρτυρίες, που διοργανώθηκαν από την ομάδα «Όχι στο Azure για τη Γενοκτονία», απαίτησαν την απεμπλοκή της Microsoft από τις επενδύσεις αυτές στο Ισραήλ. Νωρίτερα φέτος, ο Τζο Λόπεζ, υπάλληλος της εταιρείας, διέκοψε ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου Σάτια Ναντέλα, στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών.

«Σάτια, τι θα λέγατε να δείξετε πώς η Microsoft σκοτώνει Παλαιστίνιους;» είπε ο Λόπεζ, στη διάρκεια της ομιλίας, «παγώνοντας» το ακροατήριο.

Ένας από τους συμμετέχοντες στην κατάληψη, ο Χοσάμ Νασρ, δήλωσε την Τρίτη (19/8) ότι αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις ενέργειές τους επειδή δεν υπήρξε επαρκής απάντηση από την Microsoft.

Ο 26χρονος ένιωσε προσωπικό κίνητρο να μιλήσει πιο πιο δυναμικά μετά την στοχευμένη δολοφονία του κορυφαίου δημοσιογράφου του Al Jazeera, Anas al-Sharif, ενός από τα πέντε μέλη των μέσων ενημέρωσης που σκοτώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε επιχείρηση του IDF.

«Τον παρακολούθησα να κάνει ρεπορτάζ για τη Γάζα αδιάκοπα, μέσα από την πείνα, μέσα από εκστρατείες εξόντωσης, μέσα από βομβαρδισμούς. Ήταν η φωνή της επιχείρησης. Στοχοποιήθηκε σκόπιμα», δήλωσε ο 26χρονος Nasr, ο οποίος εργάστηκε για τη Microsoft για τρία χρόνια, αλλά απολύθηκε πέρσι μετά την οργάνωση διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη έξω από τα γραφεία της εταιρείας.

«Συνέβη την ίδια εβδομάδα που βγήκε η είδηση από τον Guardian ότι η Microsoft αποθηκεύει δεδομένα μαζικής παρακολούθησης που συλλέγονται από κλήσεις Παλαιστινίων», εξήγησε ο Nasr.

BREAKING: Current and former Microsoft workers have started an encampment at the company's Redmond, WA HQ to protest its ties to the Israeli military amid the war in Gaza. A report revealed that Microsoft servers store audio from 1 million phone calls a day made by Palestinians. pic.twitter.com/9sGJvCjka9 — Guy Oron (@GuyOron) August 19, 2025

Εκατομμύρια κλήσεις Παλαιστινίων αποθηκεύτηκαν με λογισμικό Microsoft

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Guardian και το ισραηλινό περιοδικό +972 αποκάλυψαν ότι η στρατιωτική υπηρεσία παρακολούθησης του Ισραήλ, Μονάδα 8200, χρησιμοποιούσε το Azure για να αποθηκεύει αμέτρητες ηχογραφήσεις κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούσαν Παλαιστίνιοι που ζούσαν στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν γνώριζε «για την παρακολούθηση πολιτών ή τη συλλογή των συνομιλιών τους από κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Microsoft».

Η διαμαρτυρία έληξε μετά από περίπου δύο ώρες, όταν η αστυνομία είπε στους διαδηλωτές να φύγουν και είπε ότι θα συλλαμβάνονταν για παραβίαση.