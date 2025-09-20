Τέλος εποχής για τα Windows 10: Οι λύσεις για επιχειρήσεις και οργανισμούς μετά τη 14η Οκτωβρίου

Η 14η Οκτωβρίου πλησιάζει απειλητικά, σηματοδοτώντας το τέλος της υποστήριξης για πολλά δημοφιλή προϊόντα της Microsoft , μεταξύ των οποίων τα Windows 10, καθώς και οι σουίτες Office 2016 και Office 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή, εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως θα μείνουν εκτεθειμένες σε απειλές του κυβερνοχώρου, καθώς δεν θα λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας από τον κατασκευαστή.

Αν και οι εφαρμογές θα συνεχίσουν να λειτουργούν, η απουσία ενημερώσεων δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους. Για τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, συμμόρφωσης, αλλά και απρόβλεπτα έξοδα, καθώς η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων μπορεί να οδηγήσει σε πιο δαπανηρές μεταβάσεις.

Οι εναλλακτικές επιλογές

Η Microsoft προτείνει ως πρώτη λύση τη μετάβαση στα Windows 11. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή συχνά δεν είναι εφικτή, καθώς το νέο λειτουργικό απαιτεί σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, κάτι που καθιστά πολλές υπάρχουσες συσκευές ασύμβατες.

Μια άλλη λύση είναι η χρήση των Windows 10 Enterprise LTSC, μιας ειδικής έκδοσης που θα συνεχίσει να υποστηρίζεται για αρκετά χρόνια (έως το 2029 για την έκδοση 2019 και έως το 2027 για την έκδοση 2021). Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους οργανισμούς να διατηρήσουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλειά τους.

Η τρίτη επιλογή, οι Extended Security Updates (ESU), αποτελεί μία προσωρινή, επί πληρωμή λύση της Microsoft, παρέχοντας ενημερώσεις ασφαλείας για έως και τρία χρόνια. Ωστόσο, το κόστος είναι υψηλό, ξεκινώντας από τα 61 δολάρια ανά συσκευή τον πρώτο χρόνο, με αύξηση της τιμής στα επόμενα έτη, χωρίς να περιλαμβάνει νέες λειτουργίες ή τεχνική υποστήριξη.

Η πιο οικονομική λύση

Μια πιο συμφέρουσα εναλλακτική είναι η λύση 0patch της ACROS Security. Μέσω της τεχνολογίας του micro-patching, παρέχονται ενημερώσεις ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο, χωρίς επανεκκίνηση του συστήματος. Η λύση αυτή υποστηρίζει όχι μόνο τα Windows 10 αλλά και παλαιότερες εκδόσεις (Windows 8.1, Windows 7) και τα πακέτα Office 2013-2019, με κόστος έως και 70% χαμηλότερο από τις λύσεις ESU της Microsoft.