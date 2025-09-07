Τέλος υποστήριξης για Windows 10: Γιατί όμως οι περισσότεροι παραμένουν και δεν πάνε σε Windows 11

Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της υποστήριξης των Windows 10 έχει ξεκινήσει, αλλά χρήστες και επιχειρήσεις φαίνεται να μην βιάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα. Σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky, πάνω από το 50% των υπολογιστών παγκοσμίως εξακολουθούν να τρέχουν Windows 10, που σταματά να υποστηρίζεται τον Οκτώβριο του 2025.

Τα δεδομένα από το Kaspersky Security Network προκαλούν ανησυχία στους ειδικούς κυβερνοασφάλειας. Παρά τις προειδοποιήσεις, το 53% των χρηστών παραμένει σε Windows 10, ενώ μόνο το 33% έχει μεταβεί σε Windows 11.



Στον επιχειρηματικό κόσμο, η κατάσταση είναι ακόμα πιο περίπλοκη: σχεδόν 6 στους 10 εταιρικούς υπολογιστές τρέχουν Windows 10, με τις μικρές επιχειρήσεις να έχουν αντίστοιχο ποσοστό 51%. Επιπλέον, πάνω από το 6% των εταιρειών συνεχίζουν να χρησιμοποιούν Windows 7, ένα λειτουργικό που δεν υποστηρίζεται από το 2020, εκθέτοντας τα δίκτυά τους σε σοβαρούς κινδύνους.

Η χρήση παλαιών λειτουργικών δεν σημαίνει μόνο αυξημένη ευαλωτότητα σε κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και πιθανή ασυμβατότητα με νέο λογισμικό και λύσεις ασφαλείας – γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τεχνικά προβλήματα και οικονομικές ζημιές.

Γιατί καθυστερούν οι χρήστες;



Οι λόγοι δεν είναι νέοι. Πολλοί θεωρούν τις αναβαθμίσεις δαπανηρές ή περιττές, καθώς οι αλλαγές στη λειτουργικότητα συχνά είναι μικρές, αλλά επηρεάζουν τις καθημερινές συνήθειες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Kaspersky, ένα μη υποστηριζόμενο λειτουργικό μοιάζει με σπίτι με σαθρά θεμέλια: οι κίνδυνοι υπερτερούν σαφώς των μικρών δυσκολιών μετάβασης.

Η έγκαιρη αναβάθμιση θεωρείται κρίσιμη, ειδικά για τα τμήματα IT των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα. Ενημερώσεις ασφαλείας, αυτόματες αναβαθμίσεις και προηγμένες λύσεις προστασίας μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο παραβιάσεων.

Η εικόνα που παρουσιάζει η έρευνα δείχνει ότι η μετάβαση στο μέλλον γίνεται με αργά βήματα. Όμως, με τη λήξη υποστήριξης των Windows 10 σε μόλις έναν μήνα, η καθυστέρηση μετατρέπεται σε πραγματική απειλή: για τους ιδιώτες, αυξημένος κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων, και για τις επιχειρήσεις, πιθανές απώλειες δεδομένων, κόστη και πλήγμα στην αξιοπιστία τους.

Όπως καταλήγει η εταιρεία, το δίλημμα δεν είναι τεχνολογικό αλλά στρατηγικό: είτε προσαρμογή και θωράκιση, είτε έκθεση σε έναν κόσμο κυβερνοαπειλών που δεν συγχωρεί αδράνεια.