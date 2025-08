Αυτές είναι οι λιγότερο προστατευμένες από την AI δουλειές, σύμφωνα με νέα έκθεση της Microsoft

Δεν είναι μυστικό ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκουν πληροφορίες, συνομιλούν με τους συνομηλίκους τους και σχεδιάζουν ακόμη και τις εβδομαδιαίες λίστες εργασιών τους. Η τεχνολογία έχει επίσης τη δύναμη να αλλάξει τις εργασιακές σας αρμοδιότητες - ή να τις καταργήσει εντελώς.

Η νέα έκθεση της Microsoft «Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI» ανέλυσε ην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από διάφορους εργαζόμενους και τις πιθανές επιπτώσεις της στις δουλειές τους.

Η Microsoft διαπίστωσε ότι πολλές δουλειές γραφείου κινδυνεύουν να ανατραπούν, καθώς η ΤΝ μπορεί να ολοκληρώσει σημαντικό μέρος των εργασιακών τους καθηκόντων. Οι ερευνητές του τεχνολογικού κολοσσού εξέτασαν 200.000 ανώνυμες και θωρακισμένες ως προς τα προσωπικά δεδομένα συνομιλίες μεταξύ του chatbot της, Bing Copilot, και Αμερικανών χρηστών που συλλέχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2024.

«Διαπιστώνουμε ότι οι πιο συνηθισμένες εργασιακές δραστηριότητες για τις οποίες οι άνθρωποι ζητούν τη βοήθεια της AI περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών και τη συγγραφή, ενώ οι πιο συνηθισμένες δραστηριότητες που εκτελεί η ίδια η AI είναι η παροχή πληροφοριών και βοήθειας, η συγγραφή, η διδασκαλία και η παροχή συμβουλών», έγραψαν οι ερευνητές στην έκθεση.

Η λίστα με τις 10 θέσεις εργασίας

Με βάση τα ευρήματα, αυτές είναι οι 10 πρώτες θέσεις εργασίας που είναι λιγότερο ασφαλείς για την ΤΝ - με τη μεγαλύτερη έκθεση στην τεχνολογία:

Διερμηνείς και μεταφραστές Ιστορικοί Συνοδός επιβατών Αντιπρόσωποι πωλήσεων υπηρεσιών Συγγραφείς Αντιπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών Προγραμματιστές εργαλείων αριθμητικών ελεγκτών υπολογιστών (CNC) Χειριστές τηλεφώνων Πράκτορες εισιτηρίων και ταξιδιωτικοί υπάλληλοι Εκφωνητές εκπομπών και ραδιοφωνικοί DJs

«Οι διερμηνείς και οι μεταφραστές βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, με το 98% των εργασιακών δραστηριοτήτων τους να επικαλύπτονται με συχνές εργασίες του Copilot με αρκετά υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης και βαθμολογίες πεδίου εφαρμογής», αναφέρει η έκθεση. «Άλλα επαγγέλματα με υψηλές βαθμολογίες εφαρμοσιμότητας περιλαμβάνουν εκείνα που σχετίζονται με τη συγγραφή/επιμέλεια, τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση πελατών, τον προγραμματισμό και τη γραφειοκρατία».

Η έκθεση κατονομάζει επίσης τα επαγγέλματα που ήταν τα πιο ανθεκτικά στην ΤΝ, τα οποία αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από ιατρικές και χειρωνακτικές εργασίες, που συνήθως απαιτούν περισσότερο σωματική ή πρακτική εργασία. Σε αυτά περιλαμβάνονται ρόλοι όπως οι φλεβοτόμοι και οι βοηθοί νοσηλευτών, μέχρι μηχανικοί πλοίων και επισκευαστές ελαστικών.