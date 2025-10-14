Τέλος η υποστήριξη της Microsoft στα Windows 10 - Από τι κινδυνεύετε και τι μπορείτε να κάνετε

Ένας κύκλος κλείνει την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, αφού η Microsoft δεν θα προσφέρει πλέον δωρεάν υποστήριξη στα Windows 10, ένα λειτουργικό σύστημα υπολογιστών που συνεχίζει να χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Τα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι τέσσερις στους 10 από όσους χρησιμοποιούν Microsoft Windows παγκοσμίως εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τα Windows 10, παρά την κυκλοφορία του διαδόχου του, των Windows 11, το 2021.

Ωστόσο, όσοι δεν έχουν κάνει την ενημέρωση με τα Windows 11, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν ή να πάρουν ορισμένα μέτρα. Ο Guardian παρέχει έναν μικρό οδηγό για το τι σημαίνει αυτή η αλλαγή και τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες υπολογιστών για να προστατευθούν από ενδεχόμενες απειλές.

Τι συμβαίνει με τα Windows 10;

Μετά τις 14 Οκτωβρίου 2025, η Microsoft δεν θα παρέχει πλέον τυπικές δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού, διορθώσεις ασφαλείας ή τεχνική βοήθεια σε υπολογιστές με Windows 10.

Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν αυτά τα Windows θα εξακολουθούν βέβαια να λειτουργούν, αλλά θα γίνονται σταθερά πιο ευάλωτοι σε ιούς και κακόβουλο λογισμικό καθώς θα εμφανίζονται σφάλματα και κενά ασφαλείας.

Η Microsoft υποστηρίζει ότι το πιο ενημερωμένο σύστημα, τα Windows 11, «καλύπτει τις τρέχουσες απαιτήσεις για αυξημένη ασφάλεια από προεπιλογή».

Ποιος είναι ο κίνδυνος;

Εάν οι χρήστες των Windows δεν κάνουν τίποτα, θα μπορούσαν να γίνουν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε χάκερς που έλκονται από συστημικές αδυναμίες ευρείας κλίμακας.

Όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο, συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τα Windows 10, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είστε περισσότερο εκτεθειμένοι σε κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, κλοπής δεδομένων και απάτης.

Οι εγκληματίες «θα στοχεύσουν ανθρώπους, θα εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες και θα θελήσουν να κλέψουν τα δεδομένα σας», τονίζει η Lisa Barber, συντάκτρια του περιοδικού «Which?Tech» στη Βρετανία.

Πώς μπορώ να μειώσω την απειλή;

Η πιο απλή κίνηση είναι να εκτελέσετε την δωρεάν ενημέρωση και να «περάσετε» στα Windows 11.

Εάν ο υπολογιστής σας είναι λιγότερο από τεσσάρων ετών, πιθανότατα θα μπορεί να εκτελεί τα Windows 11. Για να το μάθετε, ελέγξτε τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα Windows 11 είναι 4GB μνήμης RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου, αλλά οι υπολογιστές χρειάζονται επίσης μια Μονάδα Αξιόπιστης Πλατφόρμας 2.0 (TPM 2.0), η οποία αποθηκεύει τα δεδομένα σε ένα ασφαλές τσιπ, παρόμοιο με όλα τα σύγχρονα smartphone.

Η Microsoft διαθέτει ένα δωρεάν εργαλείο για να ελέγξει εάν ένας υπολογιστής που εκτελεί Windows 10 θα υποστηρίζει τα Windows 11.

Τι γίνεται αν ο υπολογιστής μου δεν διαθέτει το απαραίτητο υλικό για αναβάθμιση σε Windows 11;

Αν δεν κάνετε τίποτα, το σύστημα μπορεί να σας αφήσει ευάλωτους σε κακόβουλο λογισμικό και άλλες παραβιάσεις ασφαλείας. Μια επιλογή είναι να εγγραφείτε στην ενημέρωση ασφαλείας ενός έτους της Microsoft, η οποία θα διασφαλίσει προστασία έως τις 13 Οκτωβρίου 2026.

Αυτό θα σας δώσει έναν ακόμη χρόνο για να προγραμματίσετε το τέλος της υποστήριξης και να κάνετε εναλλακτικές ρυθμίσεις.

Υπάρχει εναλλακτική λύση στα Windows 11;

Άλλα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών μπορούν να παρέχουν ασφαλή χρήση για υπολογιστές που δεν μπορούν να «περάσουν» στα Windows 11.

Μια λύση είναι η εγκατάσταση του Linux, ένα δωρεάν λειτουργικό σύστημα που διατίθεται σε διάφορες εκδοχές ή «διανομές».

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων σας σε ένα στικάκι ή σε παρόμοιο ασφαλές αποθηκευτικό χώρο, καθώς η αντικατάσταση των Windows είναι πιθανό να τα σβήσει ή να δυσχεράνει την πρόσβαση σε αυτά.

Μία από τις πιο δημοφιλείς και φιλικές προς το χρήστη εκδόσεις του Linux είναι το Ubuntu της Canonical, το οποίο είναι δωρεάν, ανοιχτού κώδικα και υποστηρίζεται από ενημερώσεις ασφαλείας. Θα χρειαστείτε μια μονάδα flash USB για να την εγκαταστήσετε στη θέση των Windows, αλλά η Canonical έχει έναν οδηγό βήμα προς βήμα που μπορείτε να ακολουθήσετε.

Εναλλακτικά, εάν τα περισσότερα από αυτά που χρειάζεστε για έναν υπολογιστή μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, η Google προσφέρει μια έκδοση του ελαφρού ChromeOS που μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν αριθμό υπολογιστών δωρεάν. Ελέγξτε ότι το μοντέλο σας το υποστηρίζει και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης ChromeOS Flex της Google. Θα χρειαστείτε και για αυτό μια μονάδα flash USB.

Αγοράστε έναν νέο υπολογιστή

Εάν παρ’ όλα αυτά ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να εγκαταστήσει εναλλακτικό λογισμικό ή χρειάζεστε οπωσδήποτε Windows, τότε μια άλλη εναλλακτική είναι απλώς να αγοράσετε έναν νέο υπολογιστή με Windows 11 και υποστήριξη.

Πολλά καταστήματα εφαρμόζουν προγράμματα ανταλλαγής που παίρνουν πίσω τον παλιό σας υπολογιστή για ανακύκλωση, προσφέροντας μια μικρή έκπτωση σε νέα μοντέλα.