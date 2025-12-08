Νέος κύκλος κερδοσκοπίας: Το φθηνό ανταλλακτικό των υπολογιστών που εκτοξεύτηκε λόγω ΑΙ

Αν ψάχνατε -όπως ο γράφων- να αναβαθμίσετε τη μνήμη RAM -που θεωρείται το πιο φθηνό από τα απάρτια του υπολογιστή τότε θα βρισκόσασταν μπροστά σε μια μεγάλη και ιδιαίτερα αρνητική έκπληξη. Οι τιμές στις μνήμες υπολογιστών έχουν πάρει την ανηφόρα και μάλιστα παρατηρούνται αυξήσεις ακόμα και πάνω από 100% μόλις τους τελευταίους μήνες.

Μια απλή έρευνα αγοράς όμως και για άλλα κομμάτια που συνθέτουν έναν υπολογιστή -σταθερό ή laptop- όπως δίσκοι SSD και m.2 μεγαλώνει το σοκ, καθώς η πραγματικότητα των τιμών πλέον είναι εξωφρενική.

Οι καταναλωτές στην Ελλάδα και παγκοσμίως διαπιστώνουν ραγδαία αύξηση στο κόστος βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Η αιτία αυτής της ξαφνικής και επιθετικής ανόδου δεν είναι άλλη από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η έλλειψη σε κάρτες γραφικών

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται άνοδος τιμών στα απάρτια υπολογιστών και ενδείξεις κερδοσκοπίας. Την περίοδο 2020-2022 οι τιμές στις κάρτες γραφικών είχαν εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα ύψη. Τότε ήταν η μειωμένη παραγωγή -λόγω κορονοϊού- και ταυτόχρονα η τεράστια ζήτηση για εξόρυξη κρυπτονομισμάτων που είχαν οδηγήσει τις τιμές σε κερδοσκοπικά επίπεδα.

Τώρα αντίστοιχες πιέσεις δέχονται οι τιμές στις μνήμες RAM, κάτι που δεν θα επηρεάσει μόνο τις τιμές των υπολογιστών, αλλά και τις τιμές των κινητών, των tablet αλλά και των παιχνιδομηχανών τύπου Playstation, καθώς όλες αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν μνήμες RAM.

Η αρχή του φαινομένου έγινε αισθητή από τον Σεπτέμβριο του 2025 (με την DDR4 να ξεκινά από τον Ιούνιο), με τις τιμές της μνήμης RAM να εκτοξεύονται σε επίπεδα που έχουν προκαλέσει αγανάκτηση.

Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα μιας μνήμης DDR4 για laptop. Τα δυο modules που παρέχουν συνδυαστικά 32GB μνήμης στις αρχές Νοεμβρίου κοστολογούνταν στα 61 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία σε πολύ γνωστή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Μόλις ένα μήνα μετά η τιμή έχει εκτοξευτεί στα 107 ευρώ, άνοδος 90%.

Πηγή γραφικού: Skroutz.gr

Αντίστοιχα, οι τιμές των SSD m.2 και HDD έχουν ανέβει από 20% έως και 60% από τον Οκτώβριο και η ανοδική τάση συνεχίζεται. Δημοφιλής SSD τύπο M.2 NVMe χωρητικότητας 1 ΤΒ που στις αρχές Νοεμβρίου κόστιζε κάτω από 96 ευρώ τώρα αποτιμάται σε πάνω από 134 ευρώ.

Γιατί το AI «στεγνώνει» την αγορά

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών TrendForce και άλλους αναλυτές, η τεράστια ζήτηση για την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Training) έχει αλλάξει ριζικά και την αγορά μνήμης. Μάλιστα, οι κορυφαίοι κατασκευαστές μνήμης, όπως η Samsung, η SK Hynix και η Micron, έχουν μεταφέρει μεγάλο μέρος της παραγωγής τους από τις μνήμες για τον απλό καταναλωτή (DDR4/DDR5 και NAND για SSD) σε πιο κερδοφόρα προϊόντα, όπως η HBM (High Bandwidth Memory). Αυτή η εξειδικευμένη μνήμη χρησιμοποιείται αποκλειστικά στους AI accelerators (π.χ., Nvidia H100/H200) και απαιτεί υψηλή προτεραιότητα και πόρους.

Οι υπηρεσίες Cloud «πεινούν» για SSD

Δεν είναι όμως μόνο οι μνήμες για τα LLM που προκαλούν εκτόξευση των τιμών. Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud (Amazon, Google, Microsoft, Meta) επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέα κέντρα δεδομένων, αγοράζοντας τεράστιες ποσότητες DRAM και NVMe SSDs υψηλής αντοχής, «στεγνώνοντας» τα αποθέματα.

Η παραγωγή HBM, η οποία είναι δύσκολη, μειώνει αναπόφευκτα την παραγωγική ικανότητα για μνήμη DRAM γενικής χρήσης. Λιγότερη παραγωγή για καταναλωτές σημαίνει αυτόματα υψηλότερες τιμές και ο αέναος κύκλος της κερδοσκοπίας ξεκινάει.

Βέβαια, η άνοδος των τιμών δεν οφείλεται μόνο στη ζήτηση. Το 2023-2024, οι τιμές είχαν πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι κατασκευαστές, ως αντίδραση, μείωσαν την παραγωγή και τα αποθέματα. Η έκρηξη της AI τους έδωσε την «ιδανική δικαιολογία» να ανεβάσουν επιθετικά τις τιμές, δημιουργώντας έναν νέο κύκλο κερδοσκοπίας.

📈 Could the memory supercycle last 3–4 years, as analysts suggest? With tight supply, #Samsung and #SKhynix are reportedly hiking DRAM and NAND prices up to 30% in Q4, while some clients are eyeing longer-term contracts.💡More: https://t.co/PxMo9UEKsn 🔗 — TrendForce (@trendforce) October 23, 2025

Νέα «αιμορραγία» στις τσέπες μας

Η αλυσιδωτή αύξηση στα βασικά απάρτια υπολογιστών όπως οι μνήμες RAM και οι σκληροί δίσκοι SSD ανεβάζει αναπόφευκτα το κόστος των έτοιμων συσκευών, όπως τα laptops και οι servers, ενώ και η αναβάθμιση παλαιότερων υπολογιστών με νέες μνήμες και σκληρούς δίσκους γίνεται πολύ ακριβή. Αναλυτές του κλάδου της Πληροφορικής εκτιμούν ότι η ανοδική τάση των τιμών στις RAM θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ οι τιμές σε σκληρούς δίσκους όπως οι SSD αναμένεται να αυξάνονται τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του α’ τριμήνου του 2026.