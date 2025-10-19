Που μένουν οι πλούσιοι: Οι δέκα πόλεις στον κόσμο με τους περισσότερους δισεκατομμυρίουχους

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά 3.028 είναι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν η περιουσία τους αποτιμάται με εννέα ψηφία. Οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου είναι διασκορπισμένοι σε περισσότερες από 800 πόλεις σε όλη την υφήλιο, από το Φέλντμαϊλεν της Ελβετίας μέχρι το Εζουλγουίνι, μια μικρή πόλη στο δυτικό τμήμα του Εσουατίνι (γνωστότερο με την παλιά του ονομασία, Σουαζιλάνδη) στη νότια Αφρική.

Σχεδόν ένας στους τέσσερις δισεκατομμυριούχους, με συνολική περιουσία που αγγίζει τα 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, έχει επιλέξει να κάνει μόνιμη κατοικία του μία από τις μόλις δέκα πόλεις σε έξι χώρες, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη λίστα του Forbes με τους Παγκόσμιους Δισεκατομμυριούχους.

Σύμφωνα με το Forbes, το «μεγάλο μήλο», η Νέα Υόρκη -για μια ακόμη χρονιά- διατήρησε την πρώτη θέση στην επίζηλη λίστα, φιλοξενώντας τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους, 123 τον αριθμό, με συνολική περιουσία 759 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αμερικανική μεγαλούπολη βρίσκεται στην πρώτη θέση τα τελευταία 12 χρόνια, με εξαίρεση το 2021 (όπου το Πεκίνο ήταν Νο. 1). Από τους δισεκατομμυριούχους της Νέας Υόρκης, οι 68 είναι μεγιστάνες της χρηματοοικονομικής και των επενδύσεων, οι 13 είναι μεγιστάνες του real estate και οι 12 δραστηριοποιούνται στη μόδα και το λιανικό εμπόριο.

Η Μόσχα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 90 δισεκατομμυριούχους – 16 περισσότερους από πέρυσι. Αυτή η αύξηση ώθησε τη Μόσχα μπροστά από το Χονγκ Κονγκ, το οποίο πέρυσι μοιραζόταν τη δεύτερη θέση. Η συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων της Μόσχας ανέρχεται στα 409 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Χονγκ Κονγκ, μία από τις τρεις κινεζικές πόλεις στην πρώτη δεκάδα, βρίσκεται στο Νο. 3, με 72 δισεκατομμυριούχους.

Μετά από πτώση στην κατάταξη κάθε χρόνο από το 2022, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων του Λονδίνου αυξάνεται ξανά. Η πόλη κατέγραψε καθαρό κέρδος εννέα δισεκατομμυριούχων τον τελευταίο χρόνο, ανεβάζοντας την κατάταξη της βρετανικής πρωτεύουσας στο Νο. 4. Η Μουμπάι, εν τω μεταξύ, έπεσε από το Νο. 4 πέρυσι στο Νο. 6, με 67 δισεκατομμυριούχους συνολικής περιουσίας 349 δισεκατομμυρίων δολαρίων – δύο λιγότερους από πέρυσι.

Νέα Υόρκη

Διατηρεί την πρωτιά για τέταρτη συνεχή χρονιά, προσθέτοντας 13 νέους δισεκατομμυριούχους (συνολικά 123). Μεταξύ των νεοεισερχόμενων είναι ο CFO της Blackstone, Michael Chae, ο κωμικός Jerry Seinfeld, ο ιδρυτής της Chipotle Steve Ells, και ο ιδρυτής της Wonder Marc Lore. Ο πρώην δήμαρχος και μεγιστάνας των χρηματοοικονομικών δεδομένων Michael Bloomberg (105 δισ. δολάρια) παραμένει ο πλουσιότερος κάτοικος.

unsplash

Μόσχα

Η Μόσχα πρόσθεσε τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους φέτος (16), ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση. Συνολικά φιλοξενεί 90 δισεκατομμυριούχους, των οποίων η συνολική περιουσία αυξήθηκε κατά 31 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο μεγιστάνας πετρελαίου Vagit Alekperov (28,7 δισ. δολάρια), με μερίδιο στην εταιρεία Lukoil, είναι ο πλουσιότερος κάτοικος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Φωτό: Unsplash

Χονγκ Κονγκ

Έπεσε στο Νο. 3, χάνοντας δύο δισεκατομμυριούχους σε σχέση με την περσινή ισοπαλία του με τη Μόσχα. Με 72 δισεκατομμυριούχους, οι συνολικές περιουσίες τους μειώθηκαν κατά 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, καλωσόρισε δύο νεοεισερχόμενους: τον επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων Justin Sun και την Yang Qiumei που κληρονόμησε μερίδιο στην εταιρεία AI SenseTime.

Unsplash

Λονδίνο

Το Λονδίνο ανέβηκε δύο θέσεις (από το Νο. 6 πέρυσι), φιλοξενώντας 71 δισεκατομμυριούχους, με καθαρό κέρδος εννέα ατόμων. Ανάμεσά τους, ο κληρονόμος της Royal Caribbean Peter Preben Wilhelmsen. Ο Len Blavatnik (29,9 δισ. δολάρια) είναι ξανά ο πλουσιότερος κάτοικος της πόλης, με σχεδόν τη μισή του περιουσία να προέρχεται από τη Warner Music.

Unsplash

Πεκίνο

Διατηρεί την πέμπτη θέση με 68 δισεκατομμυριούχους, πέντε περισσότερους από πέρυσι. Παραμένει, ωστόσο, μακριά από το ιστορικό υψηλό των 100 δισεκατομμυριούχων του 2021. Ο Lei Jun (43,5 δισ. δολάρια), συνιδρυτής και CEO της Xiaomi, είναι ο πλουσιότερος κάτοικος.

Μουμπάι

Έπεσε δύο θέσεις, στο Νο. 6, λόγω της απώλειας δύο δισεκατομμυριούχων και της ταυτόχρονης ανόδου του Λονδίνου και του Πεκίνου. Ο Mukesh Ambani (92,5 δισ. δολάρια) παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία, παρά τη μείωση της περιουσίας του. Η πόλη καλωσόρισε έξι νέους δισεκατομμυριούχους, μεταξύ των οποίων τέσσερα μέλη της οικογένειας Doshi.

Σιγκαπούρη

Η πόλη-κράτος ανέβηκε δύο θέσεις (από το Νο. 9), φιλοξενώντας 60 δισεκατομμυριούχους. Ο Zhang Yiming (65,5 δισ. δολάρια), συνιδρυτής της ByteDance (TikTok), ο οποίος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας, κατέχει πάνω από το ένα τέταρτο του συνολικού πλούτου της πόλης.

Σαγκάη

Ισοβαθμεί στην όγδοη θέση με 58 δισεκατομμυριούχους, κερδίζοντας τέσσερις νέους από πέρυσι. Ο Colin Huang (42,3 δισ. δολάρια), συνιδρυτής της PDD Holdings (Temu), παραμένει ο πλουσιότερος κάτοικος.

Σαν Φρανσίσκο

Ισοβαθμεί στην όγδοη θέση με 58 δισεκατομμυριούχους. Η πόλη πρόσθεσε οκτώ δισεκατομμυριούχους φέτος, εκ των οποίων επτά είναι συνιδρυτές της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic. Ο πλουσιότερος κάτοικος είναι ο Dustin Moskovitz (17 δισ. δολάρια).

unspalsh/maarten-van-den-heuvel

Λος Άντζελες

Κλείνει τη λίστα των κορυφαίων 10, με 56 δισεκατομμυριούχους. Στους δισεκατομμυριούχους του Λος Άντζελες περιλαμβάνονται διασημότητες όπως η Rihanna (1,4 δισ. δολάρια), ο LeBron James (1,3 δισ. δολάρια) και ο νεοεισερχόμενος Arnold Schwarzenegger (1,1 δισ. δολάρια). Στους κατοίκους του Λος Άντζελες περιλαμβάνονται και αυτοί που διαμένουν σε πόλεις της κομητείας Λος Άντζελες (όπως η Kim Kardashian).