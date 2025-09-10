Ποιος είναι ο Λάρι Έλισον που έκλεψε από τον Έλον Μασκ τη θέση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο

Ο Έλον Μασκ, ο μεγιστάνας των Tesla, της SpaceX και του X, δεν είναι πια ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Τον τίτλο αυτόν κατέχει εδώ και λίγες ώρες ο Λάρι Έλισον, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, στον οποίο ο Μασκ καταλάμβανε την πρώτη θέση.

Ωστόσο, οι μετοχές της Oracle, της εταιρείας τεχνολογίας που συνίδρυσε ο 81χρονος Έλισον, εκτοξεύτηκαν σε δυσθεώρητα επίπεδα κατά τις πρώτες συναλλαγές την Τετάρτη (10/9), με αποτέλεσμα τα δεδομένα να ανατραπούν.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Οι μετοχές της Oracle αυξήθηκαν περισσότερο από 40%, αποτιμώντας την εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού στα 958 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά και το μερίδιο του Λάρι Έλισον στα 393 δισεκατομμύρια δολάρια (361,56 δισεκατομμύρια ευρώ), λίγο πιο πάνω από την περιουσία του Μασκ, η οποία ανέρχεται σε 384 δισεκατομμύρια δολάρια (353,28 δισεκατομμύρια ευρώ), όπως αναφέρεται στον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Φωτό: IMAGO / Dreamstime

Σύμφωνα με τον Guardian, η άνοδος αυτή των μετοχών είναι η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχει καταγράψει ποτέ η εταιρεία Oracle αλλά και η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση πλούτου που έχει σημειωθεί ποτέ στον δείκτη Bloomberg.

Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι, στον ίδιο δείκτη, Έλισον και Μασκ βρίσκονται αρκετά μπροστά από τον ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον Τζεφ Μπέζος της Amazon.

Ο Λάρι Έλισον έχει επίσης και άλλες πηγές πλούτου, όπως ένα μερίδιο στην κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, στην οποία ο Μασκ είναι διευθύνων σύμβουλος, σε μια ομάδα ιστιοπλοΐας και στο τουρνουά τένις Indian Wells Open, ενώ έχει στην ιδιοκτησία του και ένα νησί στη Χαβάη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η στενή σχέση με τον Μασκ και η κοινή επένδυση στο Twitter

Ο Μασκ, κορυφαίος ανταγωνιστής πολλών προσωπικοτήτων στο πεδίο των επιχειρήσεων και της πολιτικής, έχει στενή σχέση με τον Έλισον, ο οποίος συχνά περιγράφεται ως μέντορας του Mr Tesla.

Ο Έλισον ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla μεταξύ 2018 και 2022 και συνέβαλε με 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην αγορά του Twitter από τον Μασκ - έκτοτε μετονομάστηκε σε X.

Φωτό: IMAGO / MediaPunch

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Μασκ από τον Walter Isaacson, όταν εκείνος ζήτησε από τον Έλισον να επενδύσει στο Twitter, ο Έλισον του είπε ότι θα έβαζε 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή «ό,τι προτείνεις». Ο Μασκ επισκέπτεται συχνά το νησί Λανάι της Χαβάης που ανήκει στον Έλισον, όπως αναφέρεται στο βιβλίο.

Ο Λάρι Έλισον είναι επίσης υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και έχει εμφανιστεί τακτικά δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης του έργου Stargate για την επένδυση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία που «αιμοδοτεί» το ChatGPT

Η Oracle αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του Έλισον και η αξία της έχει ενισχυθεί εξαιτίας της ζήτησης από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για υπηρεσίες cloud. Παρέχουν δηλαδή υπολογιστική χωρητικότητα σε εταιρείες όπως η OpenAI, η εταιρεία του ChatGPT, οι οποίες χρειάζονται τεράστια κέντρα δεδομένων για να τροφοδοτήσουν την τεχνολογία τους.

Ο Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ο οποίος κατέχει επίσης την εταιρεία πυραύλων SpaceX, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πρώτη φορά το 2021, σύμφωνα με το Bloomberg, προτού την παραχωρήσει στον Μπέζος και τον Γάλλο μεγιστάνα ειδών πολυτελείας Μπερνάρ Αρνό.

Τη θέση του παγκόσμιου «Κροίσου» ανέκτησε ξανά πέρσι, αλλά λίγο περισσότερο από 300 ημέρες αργότερα, την παραχώρησε στον 81χρονο Έλισον.