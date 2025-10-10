«Πυρετός» για τα Bitcoin: 70.000 νέοι εκατομμυριούχοι – Πως ξοδεύουν τα κρυπτονομίσματά τους

Η εκρηκτική άνοδος του Bitcoin δημιούργησε πάνω από 70.000 νέους εκατομμυριούχους μέσα σε έναν χρόνο, προσθέτοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε δυνητική αγοραστική δύναμη στην παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με νέα μελέτη των Henley & Partners και New World Wealth.



Συνολικά, 241.700 άτομα σε όλο τον κόσμο διαθέτουν πλέον crypto-περιουσία αξίας άνω του 1 εκατ. δολαρίων, μια αύξηση 40% σε σχέση με πέρυσι. Στην κορυφή βρίσκονται 450 «crypto centimillionaires» (με περιουσία άνω των 100 εκατ. δολαρίων) και 36 δισεκατομμυριούχοι.

Το bitcoin έχει υπερδιπλασιάσει την αξία του μέσα σε 12 μήνες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 125.000 δολάρια, πριν σταθεροποιηθεί γύρω στα 122.000. Πίσω από το ράλι κρύβονται η αποδυνάμωση του δολαρίου, οι ανησυχίες για τα αμερικανικά ελλείμματα και η αυξανόμενη θεσμική αποδοχή των κρυπτονομισμάτων.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto έχει εκτοξευθεί στα 4,3 τρισ. δολάρια, με 2 τρισ. να έχουν προστεθεί σε «χαρτινό πλούτο» τα τελευταία τρία χρόνια. Αν και το νούμερο μοιάζει μικρό δίπλα στη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia (που μόνη της αγγίζει τα 4 τρισ. δολάρια), η νέα «γενιά πλουσίων» που δημιούργησε η crypto επανάσταση είναι γεγονός, κυρίως μεταξύ millennials και νεότερων επενδυτών.



«Το Bitcoin εξελίσσεται στη βάση ενός παράλληλου χρηματοοικονομικού συστήματος», τονίζει στο CNBC ο Philipp Baumann, ιδρυτής της Z22 Technologies. «Δεν είναι πλέον απλώς επενδυτικό στοίχημα, αλλά νέο νόμισμα συσσώρευσης πλούτου».

How the world’s 240,000 crypto millionaires are spending their fortunes https://t.co/hFPccSagtH — CNBC (@CNBC) October 10, 2025

Πώς ξοδεύουν οι νέοι crypto-πλούσιοι

Έρευνα πανεπιστημιακών από Brigham Young, Northwestern, Emory και Imperial College αποκάλυψε ότι οι crypto επενδυτές ξοδεύουν περίπου 9,7 σεντς για κάθε δολάριο που αποκτούν σε κέρδη από κρυπτονομίσματα, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη από μετοχές ή ακίνητα.

Το φαινόμενο αυτό μεταφράζεται σε 145 δισ. δολάρια επιπλέον κατανάλωσης μόνο για το 2024, δηλαδή περίπου 0,7% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές εντόπισαν δύο κύριες κατηγορίες crypto επενδυτών:

Οι casual, που κατέχουν μικρό ποσοστό crypto στο χαρτοφυλάκιό τους και ξοδεύουν πιο εύκολα.

Οι «all-in», που έχουν επενδύσει τα πάντα στα crypto και σπάνια πωλούν ή αλλάζουν τρόπο ζωής.

Αν και οι εικόνες με Lamborghinis και Rolex έχουν καθιερώσει το στερεότυπο του «crypto playboy», η μελέτη δείχνει ότι οι περισσότερες δαπάνες κατευθύνονται σε εστίαση, διασκέδαση και καταναλωτικά είδη, όχι σε υπερβολές.

Παράλληλα, η αγορά ακινήτων φαίνεται να αποτελεί αγαπημένη επιλογή: στις περιοχές με μεγάλη crypto-δραστηριότητα, οι τιμές κατοικιών αυξάνονται 0,46% ταχύτερα όταν ανεβαίνει το Bitcoin.

Από τα supercars στα real estate deals

«Στον προηγούμενο κύκλο ήταν νεότεροι. Τώρα πολλοί έχουν παιδιά και διαφορετικές προτεραιότητες», εξηγεί στο CNBC ο Tad Smith, πρώην CEO του Sotheby’s. «Το χρήμα τους κατευθύνεται περισσότερο στην κατοικία παρά στη χλιδή».



Το επόμενο μεγάλο βήμα, σύμφωνα με τον Zac Prince της Galaxy Digital, είναι η ένταξη των crypto assets στις υποθήκες και στα δάνεια. Με απόφαση του επικεφαλής της FHFA, Bill Pulte, οι Fannie Mae και Freddie Mac καλούνται να εξετάσουν τη χρήση crypto περιουσίας στα κριτήρια δανειοδότησης.

«Μόλις οι τράπεζες αρχίσουν να δανείζουν με εγγύηση crypto, η κατανάλωση θα εκτοξευθεί», λέει ο Prince. «Η στρατηγική ‘buy, borrow, die’ θα φτάσει και στα κρυπτονομίσματα».

Το μεγάλο στοίχημα

Προς το παρόν, οι περισσότεροι crypto επενδυτές κρατούν σφιχτά τα tokens τους, περιμένοντας ακόμη μεγαλύτερη άνοδο. Οι «φάλαινες» του Bitcoin μπορεί να ρευστοποιούν μικρά ποσοστά, αλλά το κυρίαρχο κλίμα είναι αναμονή.



Η νέα οικονομική ελίτ των κρυπτονομισμάτων αλλάζει όχι μόνο τον τρόπο που επενδύουμε, αλλά και τον τρόπο που ξοδεύουμε, μεταφέροντας σταδιακά τον πλούτο από την παραδοσιακή αγορά στα ψηφιακά πορτοφόλια.