Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα στο Ηράκλειο: Επιτήδειοι «άρπαξαν» 30.000 ευρώ από 67χρονη

Θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα, που της στοίχισε 30.000 ευρώ, έπεσε μiα 67χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, όπως κατήγγειλε η ίδια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, εμφανιζόμενος ως εκπρόσωπος εταιρείας, με ειδικότητα στην αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι στον λογαριασμό της γυναίκας υπήρχε σε εκκρεμότητα πίστωση 58.000 ευρώ από προηγούμενη συναλλαγή και την έπεισε να εγκαταστήσει στον υπολογιστή της εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Με την εγκατάσταση της εφαρμογής, ο άγνωστος άνδρας προχώρησε σε μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό της. Συνολικά, πραγματοποίησε τρεις διαδοχικές μεταφορές των 10.000 ευρώ, αποσπώντας συνολικά το πόσο των 30.000 ευρώ.

Μόλις η 67χρονη αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί προχώρησε σε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τις Αρχές ήδη να διερευνούν την υπόθεση.