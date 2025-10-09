Απίστευτη απάτη στη Φλώρινα: Έβαλαν 70χρονο να μετρήσει τις... κότες του και «ξάφρισαν» 14.000 ευρώ

Νέες μεθόδους απάτης φαίνεται πως αναζητούν οι επιτήδειοι, με τελευταίο θύμα έναν 70χρονο στη Φλώρινα.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούλιο, δύο άνδρες προσποιούμενοι τα μέλη φιλοζωικής εταιρείας έπεισαν τον 70χρονο να πάει στο οικόπεδό του να μετρήσει τις κότες του. Αυτός ήταν ένας τρόπος να τον απασχολήσουν, καθώς όση ώρα μετρούσε ο ένας από τους δύο άνδρες μπήκε μέσα στο σπίτι του ηλικιωμένου και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 14.000 ευρώ, καθώς και διάφορα έγγραφα.

Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν και οι δύο επιτήδειοι σε αυτοκίνητο που τους περίμενε ένας συνεργός τους, με αποτέλεσμα να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας πραγματοποίησαν έρευνα και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους τρεις ημεδαπούς δράστες ηλικίας 26, 34 και 42 ετών. Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.