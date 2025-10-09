Ηράκλειο: Του είπαν ότι πρέπει να πληρώσει «χρέος» με κάρτες paysafe - Του «άρπαξαν» 35.000 ευρώ

Σε μια καλά στημένη τηλεφωνική απάτη έπεσε θύμα ηλικιωμένος στο Ηράκλειο, ο οποίος πείστηκε από επιτήδειο που παρίστανε τον λογιστή να αγοράσει δεκάδες paysafe κάρτες, χάνοντας μέσα σε λίγες ώρες 35.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, όταν ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που συστήθηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου. Ο απατεώνας ενημέρωσε τον 77χρονο ότι από την εκκαθάριση των αποδείξεων του 2023 προέκυπτε... ένα «χρέος» ύψους 750 ευρώ.

Με τη γνωστή πλέον μέθοδο, ο δράστης τον έπεισε πως το ποσό έπρεπε να εξοφληθεί άμεσα μέσω paysafe card. Ο ανυποψίαστος 77χρονος πήγε σε δύο μίνι μάρκετ και αγόρασε συνολικά 20 κάρτες των 100 ευρώ, στέλνοντας τους κωδικούς από την κάθε κάρτα στον απατεώνα.

Την επόμενη ημέρα, ο δράστης επικοινώνησε ξανά μαζί του, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα «δεν έφτασαν» και τον έπεισε να αγοράσει επιπλέον 15 κάρτες. Με τον τρόπο αυτό, μέσα σε λίγες μόνο ώρες, ο ηλικιωμένος έχασε συνολικά 35.000 ευρώ!

Αργότερα, ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην Αστυνομία. Χθες, Τετάρτη πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει την καταγγελία και οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για την υπόθεση.