Απάτη με «άρωμα χλιδής»: Παρίστανε το «πλουσιόπαιδο του Instagram» και έκλεβε για να κάνει διακοπές

Ξετυλίχθηκε το κουβάρι της απάτης που έστησε για χρόνια ένα αυτοαποκαλούμενο «πλουσιόπαιδο του Instagram», ο οποίος καυχιόταν ότι η οικογένειά του είναι «οι Βρετανοί Καρντάσιανς».

Ο Τζακ Γουάτκιν, που καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για την εξαπάτηση φίλων και συγγενών του αποσπώντας τους σχεδόν 200.000 λίρες, προσποιείτο τον εκατομμυριούχο στα social media προκειμένου να πείσει τους ανθρώπους να επενδύσουν στην ψεύτικη επιχείρηση πώλησης επώνυμων τσαντών του.

Ο 26χρονος Γουάτκιν υποσχόταν στα θύματά του μερίδιο από τα κέρδη του, αν του δάνειζαν μετρητά για να αγοράσει και να πουλήσει ακριβές τσάντες Hermes, σύμφωνα με την Daily Mail. Ωστόσο, όπως διαπίστωσε το δικαστήριο Chester Crown Court ούτε οι τσάντες ούτε τα κέρδη υλοποιήθηκαν ποτέ και ότι ο Γουάτκιν χρησιμοποίησε τα μετρητά για να χρηματοδοτήσει τον εξωφρενικό τρόπο ζωής του.

Πώς ξόδευε εκατομμύρια λίρες

Μέσα σε διάστημα δύο χρόνων, ο άνεργος Γουάτκιν ξόδεψε το αδιανόητο ποσό των 1,2 εκατομμυρίων λιρών σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, πολυτελείς διακοπές και επώνυμα προϊόντα.Έζησε για εβδομάδες σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων στο Λονδίνο, όπου τα δωμάτια κοστίζουν έως και 3.000 λίρες τη βραδιά.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο λογαριασμός του ξενοδοχείου ξεπέρασε τις 136.000 λίρες σε μόλις έξι μήνες. Παράλληλα, πλήρωσε πάνω από 22.000 λίρες για να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα με μια Rolls Royce με σοφέρ και επισκεπτόταν τακτικά το Harrods, όπου «αναζητούσε» θύματα και ξόδεψε σχεδόν 68.000 λίρες.

Daily Mail

Daily Mail

Πώς πιάστηκε στη «φάκα» των αρχών

Εν τέλει, ο Γουάτκιν συνελήφθη όταν ένα από τα θύματά του μετατράπηκε σε ντετέκτιβ και τον παρέσυρε σε μια παμπ με την υπόσχεση ενός ρολογιού Rolex αξίας 30.000 λιρών.

Η αστυνομία έπεσε πάνω του καθώς έμπαινε στο πάρκινγκ της παμπ και τον συνέλαβε. Αργότερα, οι αστυνομικοί εξέδωσαν εντάλματα για την αποθήκη του στο Knightsbridge και ανακάλυψαν έναν θησαυρό από επώνυμα προϊόντα και ρούχα.

Τον Ιούνιο ο Γουάτκιν ομολόγησε έξι κατηγορίες απάτης σε βάρος έξι θυμάτων μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Αυγούστου 2024, συνολικού ύψους άνω των 195.000 λιρών.

Ο Watkin, ο οποίος έχει επίσης προηγούμενη καταδίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 Rich Kids Of Instagram, το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2016, σε ηλικία 17 ετών.