Επιτήδειοι παίζοντας το «κλέφτες κι αστυνόμοι» πήραν μετρητά και τιμαλφή 500.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Απάτη έστησαν επιτήδειοι το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου, σε έναν ηλικιωμένο που ζει στην περιοχή του Χαλανδρίου.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άγνωστοι δράστες τηλεφώνησαν στον ηλικιωμένο και αρχικά τον απείλησαν ότι θα του κάνουν κακό αν δεν τους έδινε όσο χρήματα και κοσμήματα έχει.

Αμέσως μετά ξανακάλεσαν τον ηλικιωμένο, υποστηρίζοντας ότι είναι αστυνομικοί και αφού τον καθησύχασαν τον έπεισαν να βάλει σε μια σακούλα όλα τα κοσμήματα και τα χρήματά του και να τα αφήσει σε ένα σημείο προκειμένου να του τα φυλάξουν εκείνοι.



Όπως είπε ο ηλικιωμένος άνδρας έβαλε σε μια σακούλα κοσμήματα αξίας 500 χιλιάδων ευρώ και περίπου 10 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και τα άφησε στο προκαθορισμένο σημείο. Οι δράστες στη συνέχεια πήραν την σακούλα με την «λεία» και διέφυγαν.