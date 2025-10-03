«Καλοθελητές» προσφέρθηκαν να πιάσουν κινητό από ράγες τρένου - Αποδείχθηκε καλοστημένη «παγίδα»

Σε σταθμό τρένου στο Λονδίνο, μια απλή ατυχία εξελίχθηκε σε... κυνηγητό, όταν μια γυναίκα είδε το κινητό της να καταλήγει στις γραμμές και δύο «πρόθυμοι» νεαροί προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Ή τουλάχιστον, έτσι νόμιζε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στον σταθμό Ilford, με τη γυναίκα να ζητά βοήθεια από τους περαστικούς. Οι δύο νεαροί δεν άργησαν να ανταποκριθούν, κατεβαίνοντας προς τις ράγες για να ανασύρουν τη συσκευή. Μόνο που η πρόθεσή τους κάθε άλλο παρά αθώα ήταν.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, οι δύο «καλοθελητές» αρχικά στέκονται στην άκρη της αποβάθρας κοιτάζοντας το πεσμένο κινητό, πριν πηδήξουν στις γραμμές για να το πιάσουν. Οι περαστικοί παρακολουθούν σοκαρισμένοι. «Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ηλεκτροφόρες;», ακούγεται μια γυναίκα να λέει. «Τι στο… κάνει;».

Αφού έχουν «σώσει» το κινητό, η γυναίκα τους πλησιάζει για να το πάρει πίσω. Όμως αντί να της το παραδώσουν, αυτοί απλώς το βάζουν στα πόδια. Μάλιστα, όταν υπάλληλοι του σταθμού προσπάθησαν να τους σταματήσουν, ένας από τους νεαρούς φαίνεται να πετάει το τηλέφωνο πάνω από έναν φράχτη, «πασάροντας» το σε συνεργούς που περίμεναν απέναντι. Στη συνέχεια έγιναν όλοι τους καπνός.

Η γυναίκα τους κυνήγησε αλλά μάταια. Στο βίντεο ακούγεται και ένας περαστικός που σοκαρισμένος από τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του λέει: «Είναι το τηλέφωνό της που έχουν; Έκαναν όλο αυτό για ένα τηλέφωνο;». Δεν είναι γνωστό αν το τηλέφωνο βρέθηκε.

Δείτε βίντεο: