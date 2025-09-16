Χειροπέδες στον «απατεώνα του Tinder»: Συνελήφθη στη Γεωργία ο διαβόητος Σιμόν Γεχούντα Χαγιούτ

O Σιμόν Γεχούντα Χαγιούτ, γνωστός και ως Σιμόν Λεβιέβ, τέθηκε υπό κράτηση την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, κατά την άφιξή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπατούμι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γεωργίας, κατόπιν αιτήματος της Interpol.

Μεταξύ 2017 και 2019, ο Χαγιούτ, 34 ετών, φέρεται να χρησιμοποίησε την εφαρμογή γνωριμιών Tinder για να υποδυθεί τον γιο του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα των διαμαντιών Λεβ Λεβιέβ και να εξαπατήσει γυναίκες, αποσπώντας τους περίπου 7,4 εκατομμύρια λίρες.



Το ντοκιμαντέρ του Netflix «Tinder Swindler» του 2022 ισχυρίζεται ότι είχε δημιουργήσει μια ψεύτικη διαδικτυακή προσωπικότητα για να παρασύρει τα θύματά του. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ο Χαγιούτ προσέγγιζε γυναίκες στο Tinder και στη συνέχεια οργάνωνε ένα εντυπωσιακό πρώτο ραντεβού, χρησιμοποιώντας σωματοφύλακες και ιδιωτικά τζετ.



Το ντοκιμαντέρ υποδηλώνει ότι, αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη των γυναικών, τους έστελνε μήνυμα ότι η πιστωτική του κάρτα δεν λειτουργούσε και τους ζητούσε να ανοίξουν μια νέα στο όνομά τους για να τη χρησιμοποιήσει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Daniel Boffey για τον Guardian, ο Χαγιούτ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του. Δήλωσε ότι «δεν ήταν απατεώνας ούτε ψεύτικος», αλλά «νόμιμος επιχειρηματίας» που έκανε περιουσία μέσω του bitcoin.



Μία από τις γυναίκες που εμφανίστηκαν στο ντοκιμαντέρ, η Νορβηγίδα Σεσίλι Φιέλχοϊ, είχε δώσει πάνω από 270.000 δολάρια στον Χαγιούτ. Άλλη γυναίκα υπέβαλε μήνυση το 2023, διεκδικώντας περίπου 91.000 λίρες για χρέη που δεν της επέστρεψε ποτέ.

Το 2019 καταδικάστηκε για τέσσερις κατηγορίες απάτης, πλαστογραφίας και κλοπής, μετά τη σύλληψή του και την έκδοσή του στο Ισραήλ από την Ελλάδα. Καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση, εκ των οποίων εξέτισε τους πέντε λόγω της πανδημίας Covid. Ο Χαγιούτ υποχρεώθηκε επίσης να καταβάλει 35.000 λίρες ως αποζημίωση στα θύματα και πρόστιμο περίπου 4.600 λιρών για κατοχή πλαστού διαβατηρίου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε ότι ο Χαγιούτ συνελήφθη βάσει κόκκινου εντάλματος της Interpol. Δεν είναι σαφές ποιο κράτος ζήτησε τη σύλληψή του.

Ο δικηγόρος του Χαγιούτ δήλωσε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι οι λόγοι της σύλληψής του είναι άγνωστοι. «Μίλησα μαζί του σήμερα το πρωί μετά τη σύλληψή του, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ακόμα τον λόγο», είπε, προσθέτοντας: «Ταξίδευε ελεύθερα σε όλο τον κόσμο».

