Raya: Το «Χάρβαρντ» των dating apps που απειλεί την κυριαρχία του Tinder

Την ώρα που δημοφιλείς πλατφόρμες γνωριμιών -όπως το Tinder- δυσκολεύονται να κρατήσουν συνδρομητές, οι singles ανά τον κόσμο κάνουν «ουρές» περιμένοντας το πολυπόθητο «OK» για να εγκριθεί η αίτησή τους για μια νέα και πολλά υποσχόμενη εφαρμογή γνωριμιών αλλά και επαγγελματικών διασυνδέσεων που ονομάζεται Raya.

Μπορεί τα dating apps να έζησαν εποχές δόξας την περίοδο των lockdown του κορονοϊού, ωστόσο η επιστροφή στην πραγματική ζωή έδειξε ότι υπάρχουν όρια στο πόσο μπορούν εφαρμογές να επηρεάσουν καταλυτικά την συναισθηματική και ερωτική ζωή των ανθρώπων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal η πτωτική πορεία που ακολουθεί η δημοφιλία των γνωστών εφαρμογών για εύρεση συντρόφων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα διαρκή limit up που υπάρχουν σε μια -γενικά άγνωστη- αλλά πολλά υποσχόμενη νέα εφαρμογή που ονομάζεται Raya.

Photo by René Ranisch on Unsplash

«Συναισθηματική εξουθένωση»

Μια έρευνα του Pew Research Center που χρονολογείται από το 2020 έδειξε ότι το 45% των χρηστών εφαρμογών γνωριμιών δήλωσε ότι η εμπειρία τους ήταν «πολύ δύσκολη» ή «κάπως δύσκολη». Πολλοί ανέφεραν ότι δεν έβρισκαν σοβαρούς υποψήφιους συντρόφους.

Ταυτόχρονα πολλοί χρήστες εφαρμογών όπως το Tinder δήλωσε ότι η χρήση τέτοιων app του προκαλούσε μια ιδιότυπη «αίσθηση εξουθένωσης». Μάλιστα, σε δημοσίευμα τους οι Financial Times το 2024 διαπίστωναν ότι «το dating burnout είναι πραγματικό», καθώς η ατελείωτη διαδικασία του swiping, έδειχνε να μετατρέπεται σε μία αγχωτική ρουτίνα.

Photo by Yianni Mathioudakis on Unsplash

O διαδικτυακός τόπος Statista σε άρθρο του δημοσίευσε στοιχεία έρευνας που συμπέραινε ότι οι χρήστες των dating apps άρχιζαν να χάνουν το ενδιαφέρον τους για να βρουν σύντροφο διαδικτυακά και άρχιζαν να στρέφονται και πάλι σε παραδοσιακές μεθόδους όπως γνωριμίες μέσω φίλων, σε δραστηριότητες, σε δημόσιους χώρους κλπ.

Εκτός όμως των ερευνών οι χρήστες των εφαρμογών γνωριμιών είχαν εντοπίσει «γκρίζες ζώνες» και εμπειρικά. Η πληθώρα επιλογών οδηγεί συχνά σε αδυναμία επιλογής ενός κατάλληλου συντρόφου, χωρίς να παραγνωρίζονται και άλλες αρνητικές παράμετροι όπως οι επιφανειακές συνδέσεις που δημιουργούν εφαρμογές που βασίζονται σε φωτογραφίες, χωρίς να ξεχνά κανείς και την έλλειψη αυθεντικότητας που φέρνει η απουσία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.

Photo by Nik on Unsplash

Θα είναι το Raya ένας game-changer παράγοντας;

Μπροστά στο τέλμα των παραδοσιακών -και ίσως βαρετών- εφαρμογών γνωριμιών τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν εντοπίσει μια εξαίρεση. Ονομάζεται Raya και είναι μια εφαρμογή γνωριμιών που όμως δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην σύνδεση δυνητικών ερωτικών συντρόφων, καθώς έχει και λειτουργία εφάμιλλη του LinkedIn προσφέροντας και δυνατότητες επαγγελματικής δικτύωσης.

Ωστόσο, το Raya έχει εντελώς διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας. Μοιάζει πάρα πολύ με τα παλιά κλαπμ και τις λέσχες όπου η πύλη άνοιγε μόνο εφόσον ένα παλαιότερο μέλος πρότεινε ένα νέο και αφότου μια ανώνυμη επιτροπή ενέκρινε το αίτημα. Κάπως έτσι λειτουργεί και το Raya. Η λίστα αναμονής είναι τεράστια, ενώ και τα ποσοστά απόρριψης είναι καθηλωτικά. Μόλις το 8% των αιτήσεων εγκρίνονται, ρυθμός απόρριψης υψηλότερος και από αυτόν του πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Διόλου τυχαίο καθώς το Raya επεξεργάζεται δεδομένα από την ευρύτερη παρουσία του αιτούντα και, ιδανικά, μια ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. πολλούς followers στο Instagram). Η εφαρμογή αξιολογεί την παρουσία των αιτούντων στο Instagram για να διαπιστώσει αν ταιριάζει στην κουλτούρα της.

Εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη ψυχολογία

Μάλιστα, ο Guardian ανέλυσε πώς το μοντέλο του Raya εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη ψυχολογία για να δημιουργήσει την αίσθηση του κύρους και του αποκλεισμού, κάτι που κάνει τους χρήστες να επιθυμούν ακόμα περισσότερο να γίνουν μέλη.

Οι τυχεροί χρήστες που παίρνουν την πολυπόθητη έγκριση πληρώνουν μια μηνιαία συνδρομή (αν και η τιμή ποικίλλει) και δεσμεύονται να μην αποκαλύπτουν τα ονόματα των άλλων μελών (απαγορεύονται τα screenshots), κάτι που δημιουργεί ένα πιο ασφαλές και διακριτικό περιβάλλον.

Η τεράστια λίστα αναμονής (που, σύμφωνα με πηγές, αριθμεί εκατομμύρια ανθρώπους) δημιουργεί έναν κύκλο μυστηρίου και επιθυμίας, ενισχύοντας την αίσθηση του κύρους και την επιθυμία των χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την «εσωτερική» κοινότητα.

Θα μπορέσει το Raya να αλλάξει τον χάρτη των dating apps αλλά και τον τρόπο που οι άνθρωποι φλερτάρουν και ερωτεύονται; Το μέλλον θα δείξει.