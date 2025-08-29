Kesha: Η διάγνωση με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και η θεραπεία μέσω dating apps

Μπορεί πολλοί να εκφράζουν παράπονα για τις εφαρμογές γνωριμιών και να υποστηρίζουν ότι τα swipe τους προκαλούν κόπωση, απογοήτευση και χάσιμο χρόνου, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Kesha όμως όπως φαίνεται έχει βρει τον «παράδεισό» της μέσα από τα dating apps.

Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή γνωριμιών Feeld -όπως είπε - δεν λειτουργεί για εκείνη ως ένα απλό μέσο σύνδεσης και επικοινωνίας, αλλά και ως θεραπευτική μέθοδος. Πρόσφατα διαγνώστηκε με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και έδωσε δημόσια την δική της «μάχη» για σεξουαλική απελευθέρωση και καλλιτεχνική αυτονομία.

Στην αρχή, η τραγουδίστρια, η οποία τώρα έχει συνεργασία με την Feeld, δεν έψαχνε στην πραγματικότητα για σεξ όπως παραδέχεται στο Popsugar. «Έψαχνα κάποιον για φυσική επαφή. Δεν είμαι εντελώς εξοικειωμένη με τα online dating. Είναι κάτι που το βρίσκω περίεργο. Άρχισα όμως να συνειδητοποιώ ότι το διαδίκτυο είναι εξαιρετικός συνδετικός κρίκος, είναι σαν ένας επεκτατικός μηχανισμός όσον αφορά την δυνατότητα να βρεις κάποιον που να ταιριάζει με τα γούστα και τα ενδιαφέροντά σου. Γιατί κάθε σύνδεση στην εφαρμογή πρέπει να είναι σεξουαλική;» αναρωτήθηκε.

Και συνέχισε η τραγουδίστρια που πριν από δυο χρόνια ενεπλάκη σε νομική διαμάχη με τον πρώην παραγωγό Lukasz Sebastian Gottwald ( γνωστό ως Dr. Luke) κατηγορώντας τον για σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση: «Η σωματική επαφή είναι ένα από τα πιο θεραπευτικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ο ένας για τον άλλον».

Μιλώντας για την παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο «Tits Out» εξήγησε: «Εδώ και 15 χρόνια - καθώς είμαι δημόσιο πρόσωπο - οι άνθρωποι σχολιάζουν το σώμα μου και άρχισα να εσωτερικεύω αυτά τα σχόλια. Κάποιος τυχαίος άνθρωπος στο διαδίκτυο μπορεί να πει κάτι περίεργο για το σώμα μου... Ήθελα και εγώ ελευθερία από αυτές τις κρίσεις» εξομολογήθηκε εξηγώντας ότι έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό της προκειμένου να νιώθει αρκετά ελεύθερη ώστε να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά της τόσο ανοιχτά.

Η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως omnisexual, μια επιλογή που αντανακλά τη ρευστότητα της queer φύσης της. «Σε όλη μου τη ζωή, οι άνθρωποι προσπάθησαν να με ορίσουν, αλλά είμαι αρκετά απροσδιόριστη», λέει. «Με ελκύουν όλοι οι άνθρωποι. Μπορεί να κάνει τους άλλους να νιώθουν πιο άνετα να με βάλουν σε ένα κουτί, αλλά εγώ δεν πρόκειται να βάλω τον εαυτό μου σε ένα κουτί. Η απελευθέρωση να νιώθω ευχαρίστηση είναι κάτι για το οποίο έπρεπε να αγωνιστώ. Γιατί λοιπόν να περιορίζω τις δυνατότητες αυτού που ψάχνω;».