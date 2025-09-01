Ναόμι Άκι: «Είσαι έγχρωμη γυναίκα, πρέπει να δουλέψεις διπλάσια σκληρά και να πάρεις τα μισά χρήματα»

Η βραβευμένη ηθοποιός Ναόμι Άκι αποκάλυψε ότι οι γονείς της, τής είπαν ότι θα έπρεπε να δουλέψει «διπλάσια σκληρά και να πάρει τα μισά χρήματα» στην αρχή της καριέρας της, επειδή ήταν έγχρωμη γυναίκα στον χώρο του κινηματογράφου.

Η 34χρονη σταρ του «Blink Twice» ανακοινώθηκε ως η φετινή νικήτρια του βραβείου «Ερμηνεύτρια της Χρονιάς» στα βραβεία ELLE Style Awards 2025, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 9 Σεπτεμβρίου και ποζάροντας για το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου του Elle UK, η Ναόμι μίλησε στη φίλη και συνάδελφό της ηθοποιό, Ζόι Κράβιτζ, για τη δύναμη του να ακολουθεί το ένστικτό της, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έγχρωμες γυναίκες στον χώρο και την εύρεση της εσωτερικής γαλήνης.

«Είδα μερικούς φίλους μου που δεν είναι μαύροι ή έγχρωμοι να κάνουν λάθη ή να είναι λίγο απερίσκεπτοι με τρόπο που εγώ δεν μπορώ να κάνω. Και αυτό το κουβαλάς, ενώ επιπλέον ως γυναίκα έχεις την εκπαίδευση να είσαι όσο το δυνατόν πιο ήσυχη, αλλά να βεβαιώνεσαι ότι όλοι είναι ασφαλείς και χαρούμενοι, να είσαι σέξι αλλά και χαριτωμένη... κυριολεκτικά αυτός ο μονόλογος της Barbie» είπε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Το να είσαι έγχρωμη γυναίκα επιπλέον περιπλέκει τα πράγματα, επειδή όλα χρωματίζονται από τις προκαταλήψεις των ανθρώπων. Η μαύρη φύση μας είναι κάτι που είτε θα φετιχοποιηθεί είτε θα γίνει προβληματική. Υπάρχει ένας μικρός φόβος κάθε φορά που ανεβαίνει μια ανακοίνωση για κάστινγκ. Σκέφτεσαι κάτι σαν... "Θεέ μου, ποιος έχει κάτι να πει τώρα;"».

Μίλησαν όμως και για θέματα μόδας και η ηθοποιός παραδέχθηκε:«Πάντα μου άρεσαν τα ρούχα που φορούσαν οι άλλοι, αλλά ντρεπόμουν γι' αυτά και για τον εαυτό μου. Αλλά μετά τα τριάντα... Ήρθαν τα τριάντα και σκέφτηκα, φόρεσέ το γα@@το τώρα. Φόρεσε πράγματα που σε κάνουν να γελάς. Φόρεσε πράγματα που σε κάνουν να χαμογελάς, που σου δίνουν χαρά, και άσε τα υπόλοιπα.»