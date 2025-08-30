Πιρς Μπρόσναν: Η αμήχανη στιγμή που δεν του επέτρεψαν να συγχαρεί την Κέιτ Μπλάνσετ μετά από παράσταση

Ο πρώην πράκτορας ΟΟ7 και πρωταγωνιστής του «The Thursday Murder Club» Πιρς Μρόσναν έδωσε συνέντευξη στον Guardian και μίλησε μεταξύ άλλων για την γνωριμία του με τον θεατρικό συγγραφέα Τενεσί Ουίλιαμς που τον πρότεινε -και έκτοτε τον στήριζε- να παίξει στην παράσταση «The Red Devil Battery Sign» τον Ιούνιο του 1977. «Στην πρεμιέρα, μου έστειλε ένα τηλεγράφημα: «Δόξα τω Θεώ για σένα, αγαπητό μου αγόρι. Με αγάπη Τενεσί Ουίλιαμς».

Θυμάμαι ότι τελείωσα την παράσταση ένα βράδυ και έπεσα πάνω του. Δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο του για να βγει από το θέατρο, οπότε με κράτησε από το χέρι και τον συνόδεψα στον οδηγό του. Ο Ουίλιαμς πέθανε έξι χρόνια αργότερα στα 71 του. Λοιπόν, του άρεσε το ποτό. Πηγαίναμε στο σπίτι του το βράδυ και μας διασκέδαζε με αυτές τις λυρικές ιστορίες του. Καμία από αυτές δεν θυμάμαι γιατί έπινα κι εγώ ποτό» εξομολογείται.

Ο 72χρονος που μεγάλωσε στο Νάβαν της κομητείας Μιθ, αλλά πλέον συνήθως διαμένει σε ένα από τα σπίτια του στη Χαβάη ή στο Μαλιμπού, μοιάζει να είναι ένας άνθρωπος χωρίς κόμπλεξ καθώς δεν δίστασε να αποκαλύψει τι συνέβη όταν κάποια στιγμή πήγε να δει στο θέατρο την Κέιτ Μπλάνσετ που πρωταγωνιστούσε στον «Γλάρο»: «Ήμουν με έναν φίλο μου και όταν τελείωσε η παράσταση μου είπε: «πρέπει να πας να τη συγχαρείς. Θα ξέρει ότι είσαι εδώ». Και έτσι μπήκαμε στην ουρά και την περιμέναμε. Ο τύπος που στεκόταν στην πόρτα είπε: «Είσαι στη λίστα;» Και ο φίλος μου απάντησε: «Είναι ο Πιρς Μπρόσναν!» Υπήρχαν τουρίστες που έφευγαν, βγάζοντάς με φωτογραφία. «Συγγνώμη, φίλε. Δεν είναι στη λίστα. Δεν μπορεί να μπει». Ο φίλος μου αγανάκτησε και του είπα «φεύγουμε». Έστειλα στην Κέιτ ένα σημείωμα... Ήταν ντροπιασμένη.»