Εξαιρετικές συμβουλές και αποκαλύψεις για την ρουτίνα ομορφιάς της, αλλά και μικρά μυστικά που την διατηρούν πάντα λαμπερή μοιράστηκε η Κέιτ Μπλάνσετ με το Byrdie.

Για να νιώθει ο εαυτός της δεν χρειάζεται παρά μόνο ελάχιστα προϊόντα μακιγιάζ. «Αν το δέρμα σας είναι σε καλή κατάσταση, δεν χρειάζεται πολύ κάλυψη. Οπότε για μένα, απλώς μάσκαρα. Και ένα υπέροχο κραγιόν» εξηγεί και μιλώντας για την θεραπεία με την οποία έχει εμμονή αυτή την περίοδο, δηλώνει: «Δεν το κάνω πολύ συχνά, αλλά μου αρέσει πολύ η θεραπεία χεριών με παραφίνη.»

Το χειμερινό ντύσιμο στο οποίο μπορεί πάντα να βασιστεί είναι ένα κοστούμι Armani που είναι διαχρονικό και έχει εξαιρετική γραμμή. Όσο για την ρουτίνα ομορφιάς της το χειμώνα; «Τον χειμώνα, όλα έχουν να κάνουν με την ενυδάτωση και η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν κάνει κρύο ξεχνάω να πιω νερό. Έτσι, τους χειμερινούς μήνες πίνω ατελείωτα φλιτζάνια ζεστό νερό με λεμόνι.»

Η μοναδική συμβουλή ομορφιάς που θέλει να δώσει; «Λατρεύω το λεμφικό μασάζ και ένα καλό μασάζ προσώπου. Είναι ταυτόχρονα χαλαρωτικό και αναζωογονητικό. Και λίγα λεπτά Τάι Τσι. Ξυπνούν τα πάντα.»

Τι ανυπομονεί να δει το 2026; «Τι δύσκολη χρονιά ήταν το 2025 για τόσο πολύ κόσμο! Προσωπικά, ανυπομονώ να μάθω τα μαθήματα που πρέπει να μάθω και να μην κάνω ξανά τα ίδια χαζά λάθη.»