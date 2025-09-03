Γιώργος Γαλίτης: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας του «Φιάκα» μετά τα συνεχόμενα sold out

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε τη σεζόν 2024 – 2025 και τα συνεχόμενα sold out, η κωμωδία της χρονιάς «Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή σε σκηνοθεσία Πάνου Σκουρολιάκου και με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Γαλίτη, συνεχίζεται στο «Από Μηχανής» Θέατρο από τις 10 Οκτωβρίου 2025... και μάλιστα έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 η προπώληση των εισιτηρίων προσφέρεται στην τιμή των 10 ευρώ.

Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική, διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια και με μειωμένο εισιτήριο για τα παιδιά, με τραγούδια της εποχής και τη συμμετοχή ζωντανής μουσικής επί σκηνής καθώς και του καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Σπυρόπουλου, γιού και άξιου συνεχιστή του «εθνικού καραγκιοζοπαίχτη» Θανάση Σπυρόπουλου. «Ο Φιάκας» είναι σύγχρονος, αστείος και γεμάτος απρόβλεπτες στιγμές όπου ακόμα και οι θεατές μπορεί να βρεθούν μπλεγμένοι!

Η υπόθεση

Στην Κωνσταντινούπολη του 1870 ο Χαρίλαος Πλουτίδης ή Χαράλαμπος Πεταλούδης ή Φιάκας, ένας απατεώνας καταχρεωμένος και κυνηγημένος από δανειστές κι εμπόρους, υποδύεται τον γόνο πλούσιας οικογένειας για να κερδίσει την Ευανθία και να καρπωθεί την προίκα της. Η Ευανθία συνεπαρμένη από τα μυθιστορήματα της εποχής και γοητευμένη από τους φανταστικούς τίτλους ευγενείας του αγαπημένου της, πέφτει εύκολα στην παγίδα του. Οι ξεκαρδιστικές καταστάσεις κορυφώνονται όταν με τον κίνδυνο ότι η ταυτότητα του Φιάκα θα αποκαλυφθεί, εκείνος υποδύεται έναν Γερμανό Βαρόνο που βρίσκεται «incognito» στην Πόλη.