Είναι λάθος να βγεις ραντεβού με έναν συνάδελφο;

Κάπου ανάμεσα στην οθόνη και το πληκτρολόγιο, ανάμεσα στο άγχος των deadlines και στα ατελείωτα meetings, τα βλέμματα συναντώνται και οι σπίθες είναι ικανές να ξεκινήσουν megafire.

Ο χώρος εργασίας αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα πρόσφορο περιβάλλον για γνωριμίες -πολλές φορές και ρομαντικές. Ωστόσο, πόσο καλή ιδέα είναι να βγεις ραντεβού με έναν/μία συνάδελφο; Ή ακόμα και να κάνεις σχέση μαζί του/της;



Μια έρευνα της ADP Canada το 2019 σε 885 εργαζόμενους διαπίστωσε ότι ένας στους τρεις είχε ρομαντική σχέση με συνάδελφο. Οι νεότεροι εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 34 ετών ήταν ιδιαίτερα πιθανό να αναφέρουν τέτοιες σχέσεις (41%).



Παρόμοια μοτίβα εμφανίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έρευνες έχουν δείξει ότι το 18% των ερωτηθέντων σε σχέση (όσοι ήταν παντρεμένοι, ζούσαν με σύντροφο ή είχαν σοβαρή σχέση) γνώρισαν τον/την σύντροφό τους στην εργασία.



Τα ευρήματα αυτά δεν αποτελούν έκπληξη. Περνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας με συναδέλφους, χτίζοντας κοινές εμπειρίες και ανακαλύπτοντας κοινές αξίες και ενδιαφέροντα. Σε μια εποχή που η εύρεση και η διατήρηση της αγάπης φαίνεται πιο δύσκολη από ποτέ, το γραφείο μπορεί να μοιάζει με ένα σπάνιο μέρος όπου η αυθεντικότητα και η άνεση έρχονται φυσικά.

Οι σχέσεις ανάμεσα σε συναδέλφους μπορούν να συμβάλουν σε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων στον χώρο εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, συνδέονται με αυξημένη ικανοποίηση από την εργασία, ισχυρότερη οργανωτική δέσμευση, βελτιωμένο ηθικό, βελτιωμένη συνεργασία και ομαδική εργασία.

Ωστόσο, οι σχέσεις ανάμεσα σε συναδέλφους μπορούν επίσης να δημιουργήσουν σημαντικές οργανωτικές προκλήσεις, γι' αυτό και ο τρόπος αντιμετώπισής τους είναι καθοριστικής σημασίας.

Freepik

Όταν εργασία και έρωτας συνδυάζονται

Ο όρος «ρομαντισμός στον χώρο εργασίας» αναφέρεται σε σεξουαλικές ή ρομαντικές σχέσεις μεταξύ μελών του ίδιου οργανισμού, τις οποίες και τα δύο μέρη αναγνωρίζουν ως κάτι περισσότερο από αυστηρά επαγγελματικές.



Αυτές οι σχέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ραντεβού, εξωσυζυγικές σχέσεις, περιστασιακές σχέσεις, φλερτ ή συμφωνίες «φίλων με παροχές» (friends with benefits).



Ενώ πολλά ρομαντικά ειδύλλια έχουν ελάχιστο αντίκτυπο, ορισμένα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη στον οργανισμό δημιουργώντας αντιλήψεις ευνοιοκρατίας, αποκλεισμού ή χειραγώγησης, ειδικά όταν αυτά περιλαμβάνουν ανισορροπία δυνάμεων.



Όταν υπονομεύεται η εμπιστοσύνη, η έρευνα δείχνει ότι η συνεργασία υποφέρει, το ηθικό μειώνεται και η κουλτούρα στον χώρο εργασίας επιδεινώνεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οργανισμοί συχνά έχουν πολιτικές που αφορούν τις ερωτικές σχέσεις στον χώρο εργασίας.

Οι κίνδυνοι του έρωτα στον χώρο εργασίας

Σε πολλές χώρες, δεν υπάρχουν νόμοι που να απαγορεύουν τις συναινετικές σχέσεις στην εργασία. Πολλοί οργανισμοί ωστόσο εφαρμόζουν πολιτικές που απαγορεύουν τις σχέσεις προϊσταμένου-υφισταμένου ή απαιτούν γνωστοποίηση.



Αυτές οι πολιτικές υπάρχουν για καλό λόγο: οι ερωτικές σχέσεις στον χώρο εργασίας μπορούν να θολώσουν τα επαγγελματικά όρια, να αυξήσουν τον κίνδυνο ακατάλληλης κοινοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών, να επιτρέψουν στα προσωπικά συναισθήματα να επηρεάσουν τις αποφάσεις ή να δημιουργήσουν καταστάσεις όπου ο ένας σύντροφος αισθάνεται πιεσμένος να ενεργήσει με τρόπους που συγκρούονται με τις οργανωτικές πολιτικές ή τα ηθικά πρότυπα.



Ενώ ορισμένες σχέσεις στον χώρο εργασίας οδηγούν σε σχέσεις ζωής -η Μισέλ και ο Μπαράκ Ομπάμα γνωρίστηκαν σε μια δικηγορική εταιρεία στο Σικάγο όταν εκείνη ήταν νέα συνεργάτιδα και εκείνος ασκούμενος- άλλες μπορεί να έχουν λιγότερο ευτυχές τέλος.

Οι αποτυχημένες σχέσεις μπορούν να αφήσουν και τα δύο άτομα ευάλωτα σε ζημιά στη φήμη, εκτροχιασμό της καριέρας τους και, στις χειρότερες περιπτώσεις, σε ισχυρισμούς για παρενόχληση που μπορούν να οδηγήσουν σε απόλυση.



Σύμφωνα με έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά για το 2024, σχεδόν οι μισές γυναίκες και σχεδόν το ένα τρίτο των ανδρών λένε ότι έχουν βιώσει ακατάλληλη σεξουαλικοποιημένη συμπεριφορά στην εργασία, όπως αναφέρει το The Conversation.

Γιατί κάποια ζευγάρια το κρατούν μυστικό



Πολλοί εργαζόμενοι επιλέγουν να μην αποκαλύπτουν τις σχέσεις τους στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα της ADP Canada, σχεδόν οι μισοί (45%) όσων είχαν σχέσεις στον χώρο εργασίας, τις κράτησαν μυστικές, συνήθως από τη διοίκηση ή το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.



Ομοίως, μια έρευνα του 2023 σε περισσότερους από 600 Αμερικανούς εργαζόμενους από την Εταιρεία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε διάφορες ηλικίες, κλάδους και επαγγελματικά επίπεδα διαπίστωσε ότι το 82% των εργαζομένων που είχαν σχέση στον χώρο εργασίας το κράτησαν μυστικό από τον εργοδότη τους.



Οι λόγοι γι' αυτή τη μυστικοπάθεια έχουν να κάνουν από την επιθυμία για ιδιωτικότητα έως ανησυχίες για κουτσομπολιά, κρίση ή επαγγελματικές επιπτώσεις.



Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες ενδέχεται να μην γνωρίζουν τις σχέσεις και, ως εκ τούτου, να είναι λιγότερο ικανοί να προστατεύσουν όλα τα μέρη σε περίπτωση που προκύψουν συγκρούσεις, ηθικά ζητήματα ή ισχυρισμοί.

Κάνοντας τον έρωτα να λειτουργεί στον χώρο εργασίας



Αν θελήσετε πάντως να συνάψετε ερωτική σχέση στον χώρο εργασίας σας, ακολουθούν πέντε βήματα για να προστατεύσετε τόσο τη σχέση σας, όσο και την καριέρα σας:

Σκεφτείτε τα κίνητρά σας

Αναρωτηθείτε γιατί θέλετε να κάνετε αυτή τη σχέση και αν αυτή ευθυγραμμίζεται με τους προσωπικούς και επαγγελματικούς σας στόχους. Σκεφτείτε πώς μπορεί να επηρεάσει την καριέρα σας, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε και τη συνολική κουλτούρα του χώρου εργασίας. Αυτού του είδους η ειλικρινής αυτοκριτική μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε σαφείς και σίγουρες αποφάσεις.

Γνωρίστε τους κανόνες

Εξετάστε την πολιτική του εργοδότη σας σχετικά με τα ερωτικά ειδύλλια στον χώρο εργασίας. Ενώ ο νόμος μπορεί να μην το αντιμετωπίζει πάντα άμεσα, πολλοί εργοδότες απαιτούν την αποκάλυψη ή περιορίζουν τις σχέσεις εντός αυστηρά επαγγελματικού πλαισίου. Η έγκαιρη κατανόηση αυτών των κανόνων μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε παρεξηγήσεις ή δυσάρεστες εκπλήξεις στη σταδιοδρομία σας.

Να είστε ειλικρινείς

Εάν απαιτείται αποκάλυψη, μοιραστείτε τα νέα απευθείας με τον διευθυντή σας ή το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, αντί να τα αφήσετε να διαδοθούν μέσω κουτσομπολιού. Έρευνες δείχνουν ότι συνάδελφοι στον χώρο εργασίας αντιδρούν πιο θετικά όταν ακούν τα νέα απευθείας από εσάς.

Διαχειριστείτε τις αντιδράσεις και θέστε όρια

Ακόμα κι αν η σχέση σας δεν επηρεάζει την εργασία σας, οι άλλοι μπορεί να την βλέπουν διαφορετικά. Συμφωνήστε με τον σύντροφό σας για τα όρια, επικοινωνήστε με σύνεση και δεσμευτείτε να τηρείτε την επαγγελματική συμπεριφορά.

Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα

Οι σχέσεις μπορεί να αλλάξουν. Αποφασίστε εκ των προτέρων πώς θα χειριστείτε τη σχέση σας σε περίπτωση που αυτή τερματιστεί και σκεφτείτε πώς αυτό θα μπορούσε να διαμορφώσει τη φήμη, το δίκτυό σας και τις ευκαιρίες σας πέρα ​​από τον τρέχοντα ρόλο σας.



Το να ερωτευτείς κάποιον στη δουλειά μπορεί να είναι συναρπαστικό. Με ανοιχτή επικοινωνία και σεβασμό στα επαγγελματικά όρια, μπορεί να γίνει μια ιστορία που θα λατρέψεις και απόδειξη ότι ο ρομαντισμός και ο επαγγελματισμός μπορούν να ανθίσουν μαζί.