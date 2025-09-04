Banksying: Η νέα τάση στις σχέσεις - Γιατί αφήνει τους ανθρώπους μπερδεμένους και πληγωμένους

Το ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων έχουν γίνει πιο δύσκολες κι από το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, που χρειάστηκαν μόλις... 350 χρόνια για να αποδειχθεί, είναι λίγο έως πολύ γνωστό. Το βλέπουμε άλλωστε καθημερινά γύρω μας.

Σε έναν κόσμο που ήδη μάχεται ενάντια σε όρους που αφορούν τα ραντεβού όπως ghosting, breadcrumbing και lovebombing, εμφανίστηκε μια νέα τακτική που ραγίζει καρδιές. Αφήνει τους ανθρώπους μπερδεμένους και πληγωμένους. Ονομάζεται «Banksying» και είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο κάθε ρομαντικής ψυχής.

Ποιος ο ρόλος του Banksy

Η νέα τάση στις σχέσεις και τα ραντεβού πήρε το όνομά της από τον άπιαστο καλλιτέχνη του δρόμου Banksy, γνωστό για τα έργα του που φαίνεται να εμφανίζονται από το πουθενά και συχνά να συνοδεύονται από μια αινιγματική ανατροπή.

Σαν ένα αινιγματικό έργο τέχνης του Banksy λοιπόν, το να είσαι «Banksy» σε μια σχέση ισοδυναμεί με τη σταδιακή συναισθηματική απομόνωση από τον σύντροφό σου, χωρίς ωστόσο να τον ενημερώσεις ότι το κάνεις. Όταν έρθει η ώρα του οριστικού χωρισμού, ο σύντροφος που είναι «Banksy» συχνά αισθάνεται καλύτερα, έχοντας ψυχικά αποσυνδεθεί από τη σχέση εδώ και πολύ καιρό, ενώ ο άλλος σύντροφος μένει έκπληκτος, μπερδεμένος και πληγωμένος, χωρίς να έχει καταλάβει από πού ήρθε η... κεραμίδα.

Όταν κάποιος χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνική, αρχίζει να καταστρέφει τη σχέση πριν καν το άλλο άτομο πάρει... χαμπάρι τι συμβαίνει. Μερικά από τα έργα τέχνης του Banksy άλλωστε, έχουν αυτοκαταστραφεί -όπως ένας πίνακάς του που έγινε πρωτοσέλιδο επειδή αυτοκαταστράφηκε αφού πουλήθηκε σε δημοπρασία για 1,4 εκατομμύρια δολάρια.

«Είναι εγωιστικό»

Η Amy Chan, σύμβουλος γνωριμιών και συγγραφέας του βιβλίου «Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart», λέει στη USA Today ότι το banskying συμβαίνει εδώ και καιρό -απλώς τώρα έχει ένα μοντέρνο όνομα. Η λύση, λέει, είναι να εξασκείτε την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, ακόμα και όταν αυτό σας κάνει να νιώθετε άβολα.

«Το banksying συμβαίνει περισσότερο τώρα, ειδικά με τον πολλαπλασιασμό των εφαρμογών γνωριμιών, όπου οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει κακή εθιμοτυπία γνωριμιών», λέει η Chan. «Το άτομο που αποσύρεται από τη σχέση, έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τον χωρισμό με τους δικούς του όρους, προτού δώσει το τελεσίγραφο στο άλλο άτομο, το οποίο καταλήγει να είναι σε απόλυτο σοκ. Είναι εγωιστικό. Δείχνει έλλειψη συναισθηματικής ωριμότητας και είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης των συγκρούσεων που έχει τις ρίζες του στην αποφυγή».

Από πού προήλθε το banksying



Η Emma Hathorn, ειδικός σχέσεων στο Seeking.com, λέει ότι το banksying αφήνει τους ανθρώπους που βγαίνουν ραντεβού αγχωμένους, μπερδεμένους και εκνευρισμένους. Συχνά το «θύμα» του «Banksy» μπορεί να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά ο σύντροφος διαβεβαιώνει συνεχώς ότι όλα είναι καλά.

«Το banksying είναι κάτι που όλοι έχουμε βιώσει κάποια στιγμή», λέει η Hathorn. «Προηγουμένως, δεν υπήρχε τρόπος να εκφράσουμε αυτό το ανεπαίσθητο συναίσθημα φόβου, όταν ένας σύντροφος έχει αρχίσει να απομακρύνεται. Ουσιαστικά μας βάζει στον πάγο. Συναισθηματικά χειριστικό, συναισθηματικά απόμακρο -υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να το ορίσουν».



Αυτό που κάνει το banksying τόσο επώδυνο, λέει η Chan, είναι η ασάφειά του. Τουλάχιστον όταν κάποιος σου κάνει ghosting, είναι σαφές ότι έχει εγκαταλείψει τη σχέση. Με την περίπτωση του banksying ωστόσο, οι άνθρωποι συχνά μένουν στο σκοτάδι και αναρωτιούνται αν η σχέση είναι όντως σταθερή ή αν οι ανησυχίες τους γι' αυτήν είναι δικαιολογημένες.

«Μπορεί να μην χρησιμοποιούν λόγια για να το πουν -αλλά οι πράξεις είναι σαφείς», λέει η Chan. «Μπορεί να λένε ψέματα και να λένε ότι όλα είναι καλά, αλλά μπορείτε να αντιληφθείτε τα σημάδια της συναισθηματικής απόστασης. Μην πείθεστε να σκέφτεστε ότι είναι εντάξει να κρύβετε την ψυχρή συμπεριφορά κάτω από το χαλί μόνο και μόνο επειδή λένε ότι όλα είναι καλά, αφού ενεργούν με έναν τρόπο που είναι εντελώς το αντίθετο».

Τι λέει το banksying για τη σχέση

Η επικράτηση του banksying δείχνει πώς οι δεξιότητες των ραντεβού -καθώς και οι δεξιότητες του χωρισμού- έχουν υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια.



«Αυτό υπογραμμίζει πόσο αποφεύγουν οι άνθρωποι τις συγκρούσεις», λέει η Chan. «Φαίνεται ότι υπάρχει λιγότερη ικανότητα ώστε οι άνθρωποι να ανέχονται τα άβολα συναισθήματα και τις δύσκολες συζητήσεις. Οπότε αντί να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της σχέσης ή να νιώθουν την ενοχή ενός χωρισμού, οι άνθρωποι καταλήγουν να προκαλούν περισσότερη βλάβη καθυστερώντας τα πράγματα».

Η λύση; Αντί να το... παίζεις «Banksy», πες στο άτομο με το οποίο βγαίνεις, πώς πραγματικά νιώθεις. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι το σωστό.



«Τα σύγχρονα ραντεβού έχουν απεγνωσμένα ανάγκη από ωμή ειλικρίνεια», λέει η Hathorn. «Το να είσαι ειλικρινής, σταθερός, αλλά ευγενικός, δείχνει ότι ξέρεις τι θέλεις και δεν είσαι διατεθειμένος να σπαταλήσεις τον χρόνο σου και τον χρόνο ενός πιθανού συντρόφου».