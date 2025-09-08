Σεξ με πρώην, συνάδελφο ή κολλητό - Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν τα πιο «άβολα» όνειρα

Το ξυπνητήρι χτυπά σαν τρελό κι εσύ ανοίγεις τα μάτια σου και προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις τι είναι αυτό που μόλις έζησες στον... ύπνο σου. Είναι η άβολη στιγμή που στο μυαλό σου επανέρχεται το όνειρο που είδες και αναρωτιέσαι πώς θα μπορέσεις να πας στο γραφείο έχοντας ζήσει μια νύχτα τρελού ερωτικού πάθους με τον συνάδελφό σου...

Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Και σίγουρα δεν υπάρχει λόγος να κατεβάσεις τα μάτια στο έδαφος, μόλις συναντήσεις στον διάδρομο τον εν λόγω συνάδελφο, κοκκινίζοντας από ντροπή. Ειδικός επί των ονείρων, εξηγεί ότι τα πιο άβολα όνειρα που περιλαμβάνουν σεξ, στην πραγματικότητα δεν έχουν να κάνουν με την ερωτική πράξη ή με τη διάθεση να... παρτάρεις στο κρεβάτι με αυτόν που ονειρεύτηκες.

Τα όνειρα που περιλαμβάνουν σεξ δεν είναι κάτι καινούργιο και οι άνθρωποι πιθανότατα τα βλέπουμε ανέκαθεν. Αν και οι περισσότεροι δεν σκέφτονται πολύ τα όνειρά τους, ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτά μπορούν να προσφέρουν μια εικόνα για την ψυχική μας κατάσταση, το υποσυνείδητό μας και τη συνολική μας ευεξία. Ωστόσο, μόνο και μόνο επειδή κατέληξες να κάνεις σεξ σε ένα όνειρο, δεν σημαίνει ότι οι επιθυμίες σου είναι σεξουαλικές, σύμφωνα με την αναλύτρια ονείρων Lauri Loewenberg, η οποία εξήγησε ποιο θα μπορούσε να είναι το νόημα πίσω από αυτά τα συνηθισμένα (όσο και άβολα) όνειρα που περιλαμβάνουν σεξ.

«Τα όνειρα μιλούν σε μια συμβολική γλώσσα, όχι σε μια κυριολεκτική γλώσσα. Το σεξ σε ένα όνειρο δεν αφορά την πράξη της ένωσης δύο σωμάτων, αλλά περισσότερο την ψυχολογική ένωση δύο μυαλών ή της ένωσης μιας ποιότητας ή συμπεριφοράς του συντρόφου των ονείρων σας με τον εαυτό σας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι μερικές φορές τα όνειρα με σεξ όντως αφορούν σεξουαλικά συναισθήματα και την επιθυμία για περισσότερη δράση ή ευχαρίστηση στην κρεβατοκάμαρα. Εξήγησε επίσης τι σημαίνουν ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα είδη ονείρων με σεξουαλικά θέματα.

Unsplash

Σεξ με πρώην

Αυτό σίγουρα μπορεί να σημάνει συναγερμό, ειδικά αν τα πράγματα δεν τελείωσαν καλά μεταξύ σας ή αν είστε με έναν νέο σύντροφο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλεις να τα ξαναβρείς με τον πρώην ή ότι θέλεις καν να κάνεις σεξ μαζί του, ακόμη κι αν ο πρώην σου λείπει -όπως και το σεξ μαζί του.

Ο Loewenberg είπε ότι θα μπορούσε απλώς να προέρχεται από ομοιότητες μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας σχέσης σας, καθώς πολλοί από εμάς τείνουμε να αναζητούμε το οικείο στοιχείο στους ανθρώπους όταν ψάχνουμε για συντρόφους, δηλαδή τελικά καταλήγουμε σε παρόμοιους συντρόφους.

Πρόσθεσε ότι αυτού του είδους τα όνειρα απλώς σε βοηθούν να προσδιορίσεις αν αυτός ο «τύπος» είναι καλός για εσένα.

Σεξ με φίλο

Αυτό μπορεί σίγουρα να είναι ένα περίεργο όνειρο, ειδικά αν δεν έχεις καν σκεφτεί ποτέ τον φίλο σου με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί ακόμη και να σας σοκάρει ακόμη περισσότερο αν δεν είναι του φύλου που σας έλκει. Αυτά τα όνειρα ωστόσο είναι συνηθισμένα.

Ωστόσο, η Loewenberg υποστηρίζει ότι αυτά τα όνειρα αφορούν περισσότερο τη σύνδεση παρά οτιδήποτε σωματικό ή σεξουαλικό. Όπως έχει πει στο Glamour: «Ένα όνειρο με σεξ μπορεί να έρθει αμέσως μετά την συναισθηματική ή ψυχολογική σύνδεση με κάποιον». Πρόσθεσε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το μυαλό σου επεξεργάζεται την οικειότητα της σχέσης.

Σεξ με συνάδελφο

Για κάποιους, αυτό μπορεί απλώς να σημαίνει ότι τρέφετε συναισθήματα για κάποιον που βλέπετε πολύ τακτικά, αισθήματα τα οποία δεν γνωρίζατε. Σύμφωνα με την ειδικό στα όνειρα ωστόσο «πολλές φορές τα όνειρα με σεξ αφορούν περισσότερο μια ψυχολογική σύνδεση που χρειάζεστε, παρά μια σωματική σύνδεση που θέλετε».

Το όνειρο θα μπορούσε απλώς να είναι εκδήλωση επιθυμίας μιας ποιότητας ή ενός χαρακτηριστικού της προσωπικότητας του συναδέλφου σας που θαυμάζετε. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνετε κάτι απερίσκεπτο και να ρισκάρετε να λάβετε email από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού τους την... πέσετε σε κάποια γωνία.

Freepik

Σεξ με πολλά άτομα ταυτόχρονα

Η Loewenberg υποστηρίζει ότι αυτό το όνειρο θα μπορούσε να αφορά πολύ περισσότερα πράγματα εκτός από το σεξ, παρά τη σαρκική του φύση. «Ένα τρίο ή ένα όργιο μπορεί να σημαίνει ότι έχεις πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν στη ζωή σου ή στο μυαλό σου και πρέπει να επικεντρωθείς σε ένα πράγμα τη φορά». Πρόσθεσε ότι το άγχος των πολλαπλών υποχρεώσεων στη ζωή σας μπορεί να εκδηλωθεί στα όνειρά σας με σεξουαλικές εμπειρίες που περιλαμβάνουν πολλά άτομα.