Είδες στον ύπνο σου ότι απάτησες τον σύντροφό σου; - Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Τα μεταξωτά σεντόνια σου είναι τσαλακωμένα και τα δαντελωτά εσώρουχά σου πεταμένα εδώ κι εκεί. Κι εσύ ανταλλάσσεις καυτά φιλιά -και όχι μόνο- με τον Μπραντ Πιτ ή τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Ή ακόμη και με κάποιον άγνωστο αξύριστο μελαχρινό θεό. Η καρδιά σου πάει να σπάσει από τον πόθο, όταν ξαφνικά... ανοίγεις τα μάτια σου.

Και βλέπεις δίπλα σου το άλλο σου μισό, να ροχαλίζει και να του τρέχει το... σαλάκι στο μαξιλάρι. Οι τύψεις και οι ενοχές σε κατατρέχουν σαν τις Ερινύες. Πώς είναι δυνατόν να απάτησες το «μωρό» σου, ακόμη κι αν αυτό έγινε στο όνειρό σου;

Πάρε μια βαθιά ανάσα και μην ανησυχείς. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.

Ένα συνηθισμένο όνειρο που περιλαμβάνει σεξ μπορεί να σε γεμίσει άγχος, αλλά δεν σημαίνει ότι έχεις μια υποσυνείδητη επιθυμία να απατήσεις τον σύντροφό σου, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Όλοι έχουμε βιώσει την τέλεια ευδαιμονία μιας ερωτικής σχέσης που μετατρέπεται σε εσωτερικό πανικό, όταν ένας διάσημος έρωτας όπως ο Μπραντ Πιτ ή η Μόνικα Μπελούτσι, ή ίσως και οι δύο μαζί, εμφανίζονται σε ένα απρόσμενο όνειρο.

Το χειρότερο από όλα είναι ότι, παρά το γεγονός ότι κοιμάσαι στην αγκαλιά ενός υπέροχου συντρόφου, ξυπνάς και έχεις ενοχές για το πόσο απόλαυσες αυτό το εξαιρετικά «αμαρτωλό» όνειρο.

Καταβεβλημένος/η από ενοχές για το όνειρό σου, πείθεσαι ότι είσαι απαίσιος/α σύντροφος, ότι είναι μόνο θέμα χρόνου να ενδώσεις στον πειρασμό και να στείλεις τη σχέση σας στην άβυσσο με την απιστία σου.

Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Μη φοβάσαι και μην πανικοβάλλεσαι. Η ειδικός Lauri Loewenberg λέει ότι τα όνειρα για απιστία, δεν σημαίνουν ότι θέλεις να «παίξεις». Στην πραγματικότητα εκφράζουν ένα εντελώς διαφορετικό άγχος για τη σχέση.

Η Lauri Loewenberg, πιστοποιημένη αναλύτρια ονείρων και μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Μελέτη των Ονείρων (IASD), εξηγεί ότι αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελεί εκδήλωση άλλων ανησυχιών σχετικά με τη σχέση.



Όπως έχει δηλώσει στο Women's Health: «Από την έρευνά μου και την εμπειρία μου βοηθώντας τους πελάτες μου να κατανοήσουν τα όνειρά τους με απιστία, έχω διαπιστώσει ότι ο κύριος λόγος που απατάτε στα όνειρά σας είναι επειδή -βαθιά μέσα σας- νιώθετε ενοχές ή ανησυχία για κάτι που κάνετε και σας αφαιρεί τον χρόνο που θα έπρεπε να αφιερώνετε στη σχέση».



Ωραία όλα αυτά, αλλά ποιες είναι αυτές οι ενοχές ή οι ανησυχίες που μπορεί να σε κάνουν να ονειρεύεσαι ότι κάνεις έρωτα με κάποιον άλλο πέρα από τον έτερο ήμισυ;



Μπορεί να νιώθεις ενοχές για κάτι άλλο που έχεις κάνει στην πραγματική σου ζωή, το οποίο θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε σε απομακρύνει από τη σχέση, όπως η δουλειά ή η επιθυμία του να γίνετε γονείς.



Ένας λιγότερο αθώος λόγος θα μπορούσε να είναι ότι παρόλο που έχεις παραμείνει πιστός σε αυτή τη σχέση, έχεις απατήσει έναν σύντροφο στο παρελθόν.

«Η απιστία μπορεί να είναι τραυματική και είναι πολύ δύσκολο να θεραπευτεί», λέει η Loewenberg. «Ακόμα κι αν έχουν περάσει χρόνια ή δεκαετίες από την απιστία, η συναισθηματική ουλή συχνά παραμένει».



Τέλος, θα μπορούσε αυτό το όνειρο να έρθει επειδή η σχέση ίσως δεν είναι τέλεια.



Η Lauri Loewenberg εξηγεί: «Τα όνειρα με απιστία σπάνια αφορούν σεξ. Συχνότερα αποτελούν μια βάναυσα ειλικρινή αντανάκλαση της δυναμικής μέσα στη σχέση».



Έτσι, ενώ μπορεί να μην είναι σημάδι ότι θέλεις να απατήσεις, θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχει κάτι στη σχέση που χρειάζεται βελτίωση.