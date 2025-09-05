Τι σημαίνει να σε αφήνει στο «διαβάστηκε» και πώς να το διαχειριστείς

Είσαι στην παραλία, αραγμένη στην ξαπλώστρα, όταν σε πλησιάζει ένας γοητευτικός τύπος και σου ζητά να μοιραστείτε τη σκιά της ομπρέλας σου. Σύντομα ξεκινάτε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διαπιστώνεις ότι έχει χιούμορ και ότι ταιριάζετε. Μιλάτε, γελάτε, επικοινωνείτε. Και πριν φύγετε από την παραλία, σου ζητάει τον αριθμό του τηλεφώνου σου, το Facebook και το Instagram.

Λίγο αργότερα, σου στέλνει το πρώτο μήνυμα. Κι εσύ πηγαίνεις για ύπνο χαμογελώντας, ενώ σκέφτεσαι: Μήπως μόλις γνώρισα τον πιο υπέροχο τύπο; Το επόμενο πρωί, του στέλνεις μήνυμα για να τον προσκαλέσεις ξανά στην παραλία. Και μετά, σιγή ασυρμάτου... Μόνο μια μικρή, ειρωνική λέξη στην οθόνη, που επιβεβαιώνει ότι έχει δει το μήνυμά σου. «Διαβάστηκε».

Αν βγαίνετε ραντεβού ή αν το προσπαθείτε, σίγουρα έχετε βιώσει κάποια στιγμή αυτή την αγχωτική σιωπή του «διαβάστηκε». Τη συνθήκη δηλαδή, όπου κάποιος διαβάζει το μήνυμά σας (όπως φαίνεται από την απόδειξη της ανάγνωσης) και δεν απαντά. Κι ενώ μπορεί η πολυπόθητη απάντηση να έρθει αργότερα, ο ενδιάμεσος χρόνος είναι αυτός που μπορεί να σας «σκοτώσει».

«Είναι η τελευταία μορφή εγκατάλειψης της ανθρωπότητας», εξηγεί στο ο Kyler Shumway, κλινικός ψυχολόγος με έδρα το Όστιν των ΗΠΑ. «Δεν είναι τόσο η σιωπή που πληγώνει, είναι η ιστορία που λέμε στον εαυτό μας για το τι σημαίνει. Ήσασταν ευάλωτοι, κάνατε μια προσπάθεια για σύνδεση, το άγχος επεμβαίνει και για το μυαλό, η ασάφεια είναι βασανιστήριο».



«Το να βλέπεις ότι κάποιος έχει διαβάσει το μήνυμά σου και έχει επιλέξει να μην απαντήσει, σου δημιουργεί ένα άμεσο αίσθημα αυτοαμφισβήτησης και απόρριψης», σημειώνει στο Women's Health η Isabelle Morley, πιστοποιημένη κλινική ψυχολόγος. «Είμαστε βιολογικά προγραμματισμένοι να κατανοούμε τις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις, ώστε να μπορούμε να διατηρούμε ισχυρές σχέσεις, επομένως τα κενά επικοινωνίας προκαλούν δυσφορία».



Είτε πρόκειται για μια νέα ρομαντική σχέση, είτε για μια μακροχρόνια φιλία, το να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε το γεγονός ότι σας αφήνουν στο «διαβάστηκε» έχει να κάνει με την ενίσχυση των επικοινωνιακών σας δεξιοτήτων και την κατανόηση των ορίων της σχέσης σας.

Unsplash

Τι να κάνετε όταν έχετε μείνει στο «διαβάστηκε»

Δεν έχει σημασία αν η συζήτηση διαρκεί μία ημέρα, έναν μήνα ή έναν χρόνο -η σιωπή εξακολουθεί να πονάει. Και ενώ δεν μπορείτε να ελέγξετε αν θα σας αφήσουν στο «διαβάστηκε» ή όχι, μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο που θα αντιδράσετε. Οι παρακάτω συμβουλές επικοινωνίας μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε την ενόχληση και να αποφασίσετε πώς (ή αν) θέλετε να προχωρήσετε:

1. Πρόσεξε την ιστορία που λες στον εαυτό σου



Όταν δεν λαμβάνουμε απάντηση, το μυαλό μας προσπαθεί κατευθείαν να συμπληρώσει τα κενά και σπάνια είναι υπέρ μας. «Πρέπει να έκανα κάτι λάθος». «Είναι θυμωμένος μαζί μου». «Δεν ενδιαφέρεται για μένα». Ακούγονται οικεία όλα αυτά; Αντί να μπείτε σε αυτό τον φαύλο κύκλο, κάντε ένα βήμα για να βγείτε από το αφήγημα που δημιουργείτε. «Η σιωπή δεν πονάει εξαιτίας της σιωπής, πονάει εξαιτίας αυτού που νομίζουμε ότι σημαίνει», λέει ο Shumway. «Προσπαθήστε να παρατηρήσετε την ιστορία που λέτε στον εαυτό σας όταν βλέπετε τη λέξη "διαβάστηκε". Αναγνωρίστε ότι το άγχος σας θα σας δώσει το χειρότερο σενάριο - δεν αξίζει να έχετε εμμονή με αυτό».

2. Μην το παίρνεις προσωπικά

Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι το «διαβάστηκε» είναι μια αντανάκλαση της αξίας σου, αλλά συχνά, λέει πολύ περισσότερα για το άλλο άτομο. «Ειδικά αν το άτομο με το οποίο έχεις να κάνεις είναι ένας άγνωστος ή μια σχετικά νέα γνωριμία, αποπροσωποποίησέ το», συμβουλεύει ο Morley. «Οι άνθρωποι συχνά αγνοούν ή αποφεύγουν για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με εσένα».



Όσον αφορά τις σχέσεις, η ειδικός των ραντεβού Anna Morgenstern προσθέτει ότι είναι σημαντικό να αφήσουμε στην άκρη τον εγωισμό μας και να σκεφτούμε το αν ήταν στην πραγματικότητα ένα κατάλληλο ταίρι. «Κάθε φορά που εκθέτεις τον εαυτό σου, κινδυνεύεις να απορριφθείς, αλλά αυτό το άτομο δεν σε απορρίπτει ως άνθρωπο -δεν σε γνωρίζει στην πραγματικότητα», λέει. «Σκεφτείτε το άτομο που σας άφησε στο "διαβάστηκε". Ήταν στην πραγματικότητα κατάλληλο για εσάς ή μήπως ο εγωισμός σας είναι απλώς πληγωμένος;».

3. Αποσπάστε την προσοχή σας πριν συνεχίσετε



Ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε, είναι να κάθεστε κοιτάζοντας το τηλέφωνό σας με κενό βλέμμα περιμένοντας να εμφανιστούν αυτές οι τρεις μικρές κουκκίδες, που δείχνουν ότι ο άλλος γράφει ένα μήνυμα. «Δώστε στον εαυτό σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την ενέργειά του αλλού, ιδανικά σε κάτι που σας ενδιαφέρει», λέει ο Shumway. «Συμμάζεψε το δωμάτιό σου, πήγαινε μια βόλτα, άκουσε ένα εκπαιδευτικό podcast. Μπορεί να μην κάνει την απόρριψη ή την εγκατάλειψη να πονάει λιγότερο, αλλά ο πόνος είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί όταν η ζωή σας εμπλουτίζεται».

4. Κοιμηθείτε πριν στείλετε ακόμη ένα μήνυμα



Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να δίνεις συνέχεια, αλλά αναγνώρισε γιατί το κάνεις. Είναι για να χτίσεις μια πραγματική σύνδεση ή για να μετριάσεις το άγχος σου;

«Αν νιώθεις τον πειρασμό να στείλεις ακόμη ένα μήνυμα, κάνε έναν κύκλο ύπνου», συμβουλεύει ο Shumway. «Η ζωή είναι φορτωμένη και είναι πιθανό το άλλο άτομο να χρειάζεται απλώς χρόνο για να σου απαντήσει -επιπλέον, ο ύπνος θα σου δώσει πρώτα τη σαφήνεια που χρειάζεσαι για το θέμα».

Αν επικοινωνήσεις ξανά, ο Shumway προτείνει κάτι, όπως: «Γεια σου, δεν έχω λάβει απάντηση από εσένα, οπότε η αίσθησή μου είναι ότι δεν νιώθεις τη χημεία. Ελπίζω όλα να είναι καλά και θα ήθελα πολύ να επανασυνδεθούμε στο μέλλον». Μετά, μην συνεχίσεις. «Μην στείλεις τέταρτο μήνυμα. Σε εκείνο το σημείο, δεν είναι πλέον συζήτηση, είναι μονόλογος», λέει ο Shumway.



5. Να ξέρετε πότε να φύγετε

Αν το σιωπηλό μοτίβο συνεχιστεί, ίσως χρειαστεί να στραφείτε από τη διαχείριση του άγχους σας στην προστασία των ορίων της σχέσης σας. «Μην συνεχίζετε να προσπαθείτε να λάβετε απάντηση πέρα ​​από ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή έναν αριθμό προσπαθειών», λέει η Kathryn Ford, θεραπεύτρια ζευγαριών και ψυχίατρος. «Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να πουν ευθέως ότι δεν θέλουν επαφή. Να ξέρετε πότε να φύγετε».

6. Εξασκηθείτε στην αποδοχή

«Όλοι μας μένουμε μερικές φορές στο "διαβάστηκε" και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε ή να το αποφύγουμε», λέει ο Morley. «Αποδεχτείτε ότι είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο της σύγχρονης επικοινωνίας και χρησιμοποιήστε το ως ευκαιρία για να αγκαλιάσετε την ανάπτυξη, να εξασκήσετε την αυτορρύθμιση και να αναπτύξετε γνωστικές συμπεριφορικές δεξιότητες». Δεν χρειάζεται να προσποιηθείτε ότι δεν πονάει, γιατί πονάει. Χρειάζεται να αποδεχτείτε αυτό που δεν μπορείτε να ελέγξετε και να φροντίσετε τον εαυτό σας στη διαδικασία.

«Προσπαθήστε να ηρεμήσετε τα συναισθήματά σας σχετικά με αυτόν τον πόνο», προσθέτει η Dr Ford. «Αν το μυαλό, σας το υπενθυμίζει συνεχώς, αναγνωρίστε ότι αυτό συμβαίνει και αρνηθείτε να ξαναρχίσετε τη συναισθηματική καταιγίδα».

Μπόνους συμβουλή για την επόμενη φορά: Μην σχεδιάζεις μέλλον με κάποιον που μόλις γνώρισες

Όλες μας το έχουμε κάνει: γνωρίσαμε κάποιον και αμέσως φανταστήκαμε τον γάμο μας. Βλέπουμε τις δυνατότητες στους ανθρώπους και σπεύδουμε να βάλουμε τις παρωπίδες μας και να αγνοήσουμε τα red flags. Η Sabrina Carpenter το είπε τέλεια: «Δεν χρειάζεται να λες ψέματα στα κορίτσια. Αν τους αρέσεις, απλώς θα πουν ψέματα στον εαυτό τους».

«Μην προτρέχεις», λέει ο Morgenstern. «Αν τελικά σε αφήσουν στο "διαβάστηκε", θα πληγωθείς πολύ περισσότερο αν έχεις ήδη σχεδιάσει το μέλλον στο μυαλό σου. Το να σε αφήσει στο "διαβάστηκε" μετά από ένα ή δύο ραντεβού, δεν είναι τόσο μεγάλη απώλεια».

