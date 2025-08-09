DADT: Η νέα τάση στις σχέσεις που βασίζεται στο «Μη Ρωτάς, Μη Λες»

Στον κόσμο των σχέσεων, όπου οι παραδοσιακές αξίες εξελίσσονται διαρκώς, μια νέα δυναμική κάνει την εμφάνισή της, προκαλώντας συζητήσεις και ερωτηματικά: τα ζευγάρια DADT. Η ονομασία προέρχεται από τα αρχικά της φράσης "Don’t Ask, Don’t Tell", δηλαδή «Μη Ρωτάς, Μη Λες». Πρόκειται για μια μορφή σχέσης όπου οι δύο σύντροφοι συμφωνούν σιωπηρά πως μπορούν να έχουν άλλες ερωτικές ή ρομαντικές σχέσεις, με τον βασικό όρο όμως να μην αναφέρονται ποτέ σε αυτές.

Τι είναι μια σχέση DADT και πού διαφέρει;



Σύμφωνα με το Urban Dictionary, το DADT περιγράφει μια δομή όπου ένας ή και οι δύο σύντροφοι έχουν την άδεια να συνάψουν σεξουαλικές ή ρομαντικές σχέσεις με άλλα άτομα, χωρίς ωστόσο ο ένας να γνωρίζει λεπτομέρειες για τα... παραστρατήματα του άλλου. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας είναι ακριβώς αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη πρακτική από άλλες μορφές μη-μονογαμίας, όπως οι ανοιχτές σχέσεις, όπου η ειλικρίνεια και η επικοινωνία είναι συνήθως θεμελιώδεις.

Ο στόχος πίσω από αυτή τη συμφωνία; Σύμφωνα με ειδικούς, όσοι υιοθετούν το DADT θέλουν να αποφύγουν συζητήσεις που μπορεί να προκαλέσουν ανασφάλεια, ζήλια ή εντάσεις στη σχέση τους. Με λίγα λόγια, οι σύντροφοι επιθυμούν την ελευθερία, αλλά όχι και τις συνέπειες της ειλικρινούς συζήτησης γι' αυτήν.

Γιατί οι σχέσεις αλλάζουν;

Η αυξανόμενη τάση για σχέσεις DADT δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση προς την μη-μονογαμία. Έρευνα της εφαρμογής γνωριμιών Gleeden έδειξε πως το 52% των ερωτηθέντων σε έρευνα στην Αργεντινή είχε ήδη πειραματιστεί με μη-μονογαμικές σχέσεις, με τις πιο κοινές μορφές να είναι η απιστία (27%) και οι ανοιχτές σχέσεις (26%). Αξίζει να σημειωθεί πως η τάση δεν περιορίζεται στις νεότερες γενιές, καθώς ακόμη και άτομα άνω των 50 ετών αμφισβητούν τα παραδοσιακά πρότυπα.



«Ο μονογαμικός δεσμός και ο γάμος έχουν χάσει την υποχρεωτικότητά τους», εξηγεί στην βραζιλιάνικη O Globo η σεξολόγος και ψυχολόγος Σάντρα Λόπεζ. Οι νέες γενιές, προσθέτει, μεγάλωσαν παρατηρώντας και επικρίνοντας τον τρόπο που ήταν δομημένες οι σχέσεις των γονιών και των παππούδων τους, με άκαμπτες δεσμεύσεις και παραδοσιακούς ρόλους.

Επιπλέον, η ψυχολόγος Βικτόρια Αλμιρότι τονίζει τον ρόλο της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε αυτή την αλλαγή: «Υπάρχει μια ανάγκη για άμεση ικανοποίηση, για να γίνονται τα πράγματα εδώ και τώρα». Αυτή η επιθυμία για ταχύτητα, όμως, έρχεται σε αντίθεση με τη φύση μιας ουσιαστικής σχέσης, η οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά, «χτίζεται σιγά-σιγά, σαν το φαγητό σε χαμηλή φωτιά».



Το φαινόμενο DADT δεν είναι απλώς μια νέα «μόδα», αλλά μια αντανάκλαση των σύγχρονων αναγκών για προσωπική ελευθερία, και ταυτόχρονα, μια νέα πρόκληση για το πώς ορίζουμε την οικειότητα και τη δέσμευση σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.