«Ξαναχτύπησε» o Banksy - Το νέο γκράφιτι στο Δικαστήριο του Λονδίνου που «έφερε» την αστυνομία

«Ξαναχτύπησε» ο διάσημος καλλιτέχνης δρόμου Bansky, ο οποίος είναι γνωστός μόνο από τα έργα και την υπογραφή του, αυτή τη φορά προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

O Banksy δημιούργησε το νέο του γκράφιτι στο Βασιλικό Δικαστήριο στο κέντρο του Λονδίνου. Στο έργο του απεικονίζεται ένας δικαστής με παραδοσιακή περούκα και μαύρη τήβεννο να χτυπά με το σφυρί του έναν διαδηλωτή, ενώ το αίμα πιτσιλίζει το πλακάτ του δεύτερου.

Το γκράφιτι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο η εμφάνισή του δύο ημέρες μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων μετά από διαδήλωση στο Λονδίνο για την Παλαιστίνη, έρχεται να το συνδέσει ευθέως με αυτό το γεγονός.

Σύμφωνα με το BBC, το έργο ενόχλησε πολύ. Γρήγορα καλύφθηκε από μεγάλα φύλλα πλαστικού και μεταλλικά φράγματα, ενώ μπροστά του τοποθετήθηκαν αστυνομικοί για να το φρουρούν. «Τουλάχιστον δεν βρέχει», ακούστηκε να λέει ένας φρουρός με ειρωνεία.

Το σημείο που επέλεξε ο Banksy βρίσκεται στην -συνήθως ήσυχη- οδό Carey, στο πίσω μέρος του Βασιλικού Δικαστηρίου. Ωστόσο, σήμερα Δευτέρα (8/9) το σημείο ήταν γεμάτο με θεατές που έβγαζαν φωτογραφίες το καινούριο γκράφιτι του Banksy, λίγο πριν οι Αρχές καλύψουν τον τοίχο.

A new Banksy mural usually provokes excitement.



But this one outside the Royal Courts of Justice is being carefully kept out of public view. pic.twitter.com/ofPcmwq36d — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) September 8, 2025

Το ανέβασε ο ίδιος στο Instagram

Ο καλλιτέχνης, που έχει έδρα το Μπρίστολ της Βρετανίας, κοινοποίησε μια φωτογραφία της τοιχογραφίας στο Instagram, η οποία είναι η συνήθης μέθοδος του Banksy για να ισχυρίζεται ότι ένα έργο είναι αυθεντικό. Ο καλλιτέχνης έγραψε στη λεζάντα της εικόνας: «Βασιλικά Δικαστήρια. Λονδίνο».

Τα γκράφιτι που δημουργεί ο Banksy με στένσιλ, συχνά στρέφονται κατά της κυβερνητικής πολιτικής, του πολέμου ή κατά του καπιταλισμού συνολικά.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο καλλιτέχνης ξεκίνησε μια καμπάνια με θέμα για τα δικαιώματα των ζώων τα ζώα, η οποία ολοκληρώθηκε με έναν γορίλα να «εμφανίζεται» να σηκώνει ένα παντζούρι στην είσοδο του Ζωολογικού Κήπου του Λονδίνου.

Άλλα αξιοσημείωτα έργα περιλάμβαναν πιράνχα που κολυμπούν σε ένα αστυνομικό φυλάκιο στην πόλη του Λονδίνου και έναν λύκο που ουρλιάζει σε μια δορυφορική κεραία, η οποία αφαιρέθηκε από την οροφή ενός καταστήματος στο Πέκαμ, στο νότιο Λονδίνο, λιγότερο από μία ώρα μετά τα αποκαλυπτήριά της.

Ο Banksy ήταν επίσης γνωστός στο παρελθόν για το έργο του στη Δυτική Όχθη.