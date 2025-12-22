O Banksy «χτύπησε» ξανά - Δύο πανομοιότυπες τοιχογραφίες εμφανίστηκαν στο Λονδίνο

Ο άπιαστος καλλιτέχνης του δρόμου Banksy επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πίσω από μια νέα τοιχογραφία που εμφανίστηκε στο Bayswater, στο δυτικό Λονδίνο. Η εικόνα απεικονίζει δύο παιδιά ξαπλωμένα στο έδαφος ντυμένα με γαλότσες, παλτό και χειμωνιάτικα καπέλα, με το ένα από αυτά να δείχνει προς τον ουρανό.

Το έργο έχει ζωγραφιστεί σε έναν τοίχο πάνω από μια σειρά από γκαράζ στο Queen's Mews και εντοπίστηκε για πρώτη φορά τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, το BBC αναφέρει ότι ο Banksy είναι επίσης υπεύθυνος για μια πανομοιότυπη τοιχογραφία που εμφανίστηκε έξω από τον πύργο Centre Point στο κεντρικό Λονδίνο την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, αν και οι εκπρόσωποί του έχουν επιβεβαιώσει μόνο ότι το έργο του Bayswater είναι δικό του.



Ο καλλιτέχνης, του οποίου η ταυτότητα δεν είναι δημόσια γνωστή, ανακοίνωσε το νέο του έργο δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας (22/12).



Μιλώντας για την τοιχογραφία του Centre Point, ο καλλιτέχνης Daniel Lloyd-Morgan δήλωσε στο BBC ότι πίστευε ότι η τοποθεσία επιλέχθηκε για να τονιστεί η έλλειψη στέγης για τα παιδιά. «Όλοι περνούν καλά, αλλά υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν περνούν καλά τα Χριστούγεννα», είπε.

Ο Lloyd-Morgan είπε ότι οι άνθρωποι που περνούν δίπλα από το έργο τέχνης «το αγνοούν», προσθέτοντας: «Είναι μια πολυσύχναστη περιοχή. Αρκετά οδυνηρό το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν σταματούν. Περνούν δίπλα από άστεγους και δεν τους βλέπουν που ξαπλώνουν στον δρόμο».



«Είναι σαν να κοιτάζουν τα άστρα», είπε. «Είναι αρκετά ταιριαστό που τα παιδιά δείχνουν προς τα πάνω σαν να κοιτάζουν τον Πολικό Αστέρα».



Ο λάτρης του Banksy, Jason Tomkins, είπε ότι πίστευε επίσης ότι επρόκειτο για μια «σαφή δήλωση για την έλλειψη στέγης».



Η ιστορική σημασία του πύργου Centre Point

Ο πύργος Centre Point υπήρξε ιστορικό σημείο διαμαρτυριών για τη στέγαση. Αρχικά χτισμένος ως κτίριο γραφείων το 1963, ο πύργος Centre Point δίπλα στον σταθμό του μετρό Tottenham Court Road παρέμεινε ακατοίκητος για πάνω από μια δεκαετία, προκαλώντας την οργή των ακτιβιστών για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα για τους άστεγους Centrepoint ονομάστηκε ως απάντηση στο κτίριο από τον ιδρυτή του, αιδεσιμότατο Ken Leech, ο οποίος περιέγραψε τον πύργο ως «προσβολή για τους άστεγους». Το συγκρότημα έχει έκτοτε μετατραπεί σε πολυτελή διαμερίσματα πολλών εκατομμυρίων λιρών.



Ο Banksy δεν έχει σχολιάσει τη σημασία της τοποθεσίας για κανένα από τα νέα έργα.

Ο Jason Tomkins είπε ότι πίστευε ότι το έργο τέχνης απεικόνιζε τον ίδιο χαρακτήρα με ένα από τα προηγούμενα έργα του Banksy.

«Το 2018 ζωγράφισε στο Πορτ Τάλμποτ και το μικρό αγόρι είναι πανομοιότυπο με το παιδί που έχει ζωγραφιστεί εδώ», είπε.



«Είναι αρκετά ασυνήθιστο για αυτόν να χρησιμοποιήσει ξανά το ίδιο αγοράκι, επειδή δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό».



Το έργο του Centre Point ακολουθεί την τοιχογραφία του Banksy τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο, η οποία απεικόνιζε έναν διαδηλωτή να κείτεται στο έδαφος κρατώντας ένα πιτσιλισμένο από αίμα πλακάτ, ενώ ένας δικαστής, με περούκα και φόρεμα, στεκόταν από πάνω του, κρατώντας ένα σφυρί.



Καθαρίστηκε από το Κτίριο της Βασίλισσας, στο συγκρότημα των Βασιλικών Δικαστηρίων, λίγες μέρες αφότου εμφανίστηκε.



Το 2024, ο καλλιτέχνης γκράφιτι δημιούργησε ένα μονοπάτι ζώων γύρω από την πρωτεύουσα με έργα που απεικονίζουν μια κατσίκα, ελέφαντες, έναν γορίλα, πιθήκους, πιράνχας, έναν ρινόκερο και πελεκάνους, μεταξύ άλλων ζώων.

