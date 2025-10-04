Αντιπεριφερειάρχης έπεσε θύμα κλοπής σε κατάστημα της Γλυφάδας – Παρών και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες σε γνωστό κατάστημα στη Γλυφάδα, στην οδό Ζησιμοπούλου 10 («Ethos»). Όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, δύο άτομα σε ανύποπτο χρόνο αφαίρεσαν από το σακάκι του Αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Θεοδωρόπουλου πορτοφόλι που περιείχε έγγραφα και το ποσό των 1.300 ευρώ.



Την ώρα της κλοπής, ο κ. Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στο χώρο μαζί με τον υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη Οι δράστες κινήθηκαν με απόλυτη ψυχραιμία, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, εκμεταλλευόμενοι την κίνηση του καταστήματος.



Με ίδια μέσα, ο Αντιπεριφερειάρχης μετέβη στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Γλυφάδας, όπου υπέβαλε κατάθεση για το περιστατικό. Οι Αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.