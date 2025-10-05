Εφιάλτης για 86χρονη στο Χολαργό - Γυναίκα «αστυνομικός» της έστησε παγίδα για να τη ληστέψει

Με ένα σχέδιο που θυμίζει κινηματογραφική ταινία μία συμμορία κατάφερε να αποσπάσει περίπου 1.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσό ρολόι, κοσμήματα κ.ά. αντικείμενα από μία 86χρονη γυναίκα από τον Χολαργό. Οι δράστες δεν δίστασαν να προσποιηθούν ακόμη και τους αστυνομικούς, προκειμένου να καταφέρουν να ληστέψουν την ηλικιωμένη.

Το πρώτο τηλεφώνημα



Πριν από μερικές ημέρες, μεσημεριανές ώρες, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Παπάγου - Χολαργού η 86χρονη, μία άγνωστη γυναίκα την κάλεσε με απόκρυψη στο σταθερό τηλέφωνο και της ανέφερε ότι είναι αστυνομικός από τη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με την ίδια, προσπάθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της λέγοντας ότι ο λόγος που την κάλεσε έχει να κάνει με μία άγρια συμμορία κακοποιών που λυμαίνεται την περιοχή και ότι η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πολύ κοντά στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη τους. Η άγνωστη γυναίκα της ανέφερε, μάλιστα, ότι τα μέλη της συμμορίας αυτής τηλεφωνούν στα υποψήφια θύματα τους και τα απειλούν ακόμη και για τη ζωή τους.



Μάλιστα, η «αστυνομικός» από τη ΓΑΔΑ ζήτησε από την ηλικιωμένη το κινητό της τηλέφωνο, προκειμένου να την καλέσει σε αυτό και να της δώσει οδηγίες. «Μου ζήτησε και την διεύθυνση της οικίας μου για να στείλει τους υποτιθέμενους συναδέλφους της την οποία και της έδωσε. Κατόπιν κάλεσε στο σταθερό ένας άγνωστος άνδρας με πολύ άγρια και τρομακτική φωνή και απείλησε την ζωή και τη σωματική μου ακεραιότητα. Εγώ τρομοκρατήθηκα και στη συνέχεια πείστηκα για τα λεγόμενα της και ακολούθησα τις εντολές της υποτιθέμενης αστυνομικού από το κινητό», ανέφερε στην κατάθεση της στην ΕΛ.ΑΣ. η 86χρονη γυναίκα.

«Βάλτα στην κατάψυξη»



Στη συνέχεια, η «αστυνομικός από τη ΓΑΔΑ ζήτησε από την ηλικιωμένη να κλειδώσει τις πόρτες, να ασφαλίσει τα παντζούρια της οικίας της και να τοποθετήσει τα χρήματα και τα τιμαλφή της στην κατάψυξη έτσι ώστε σε περίπτωση που εισέρχονταν οι δράστες στο διαμέρισμα να μην καταφέρουν να τα εντοπίσουν ούτε με χρήση μηχανημάτων. Έχοντας σοκαριστεί η 86χρονη γυναίκα και ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες που νόμιζε ότι λάμβανε από την ΕΛ.ΑΣ., δευτερόλεπτα μετά κάλεσε ξανά στο σταθερό τηλέφωνο ο άγνωστος άνδρας με την άγρια φωνή. «Μου είπε να βγω από το σπίτι με τα χρήματα και τα τιμαλφή και να τα τοποθετήσω κάτω από έναν κάδο που βρίσκεται έμπροσθεν της οικίας μου», κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη.

«Θα πέσουν πυροβολισμοί»



Την ίδια ώρα, η «αστυνομικός» της είπε στο κινητό τηλέφωνο να κάνει γρήγορα αυτό που της ζήτησε ο άγνωστος άνδρας και να τρέξει μέσα στο σπίτι της για να κρυφτεί, προκειμένου να τον συλλάβουν επ’ αυτοφώρω. «Μου είπε να μπω κατευθείαν μέσα στο σπίτι μου διότι θα πέσουν πυροβολισμοί», είπε η 86χρονη γυναίκα στους κανονικούς αστυνομικούς που δεν πίστευαν το σχέδιο που σκαρφίστηκαν οι κακοποιοί. Μόλις μπήκε στην πολυκατοικία της η ηλικιωμένη συνάντησε δύο γείτονες που αμέσως αντιλήφθηκαν την απάτη και την ενημέρωσαν, αλλά πλέον ήταν αργά. Τα χρήματα και τα κοσμήματα είχαν κάνει ήδη... φτερά.



Κατά πληροφορίες, η λεία είναι περίπου 1.000 ευρώ σε μετρητά, τρία γυναικεία ρολόγια εκ των οποίων το ένα χρυσό, δύο χρυσά δαχτυλίδια, ένα χρυσό σταυρό με χρυσή αλυσίδα, μία χρυσή αλυσίδα χειρός, μία ασημένια κορνίζα κ.ά. αντικείμενα. Προανάκριση διενεργεί το ΤΔΕΕ Παπάγου - Χολαργού.