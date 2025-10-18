Πεντέλη: Χειροπέδες σε συμμορία μπουκαδόρων που ρήμαζε πολυτελή σπίτια με λεία άνω των 80.000 ευρώ

Εξαρθρώθηκε η συμμορία των διαρρηκτών που είχαν ρημάξει σπίτια στη Νέα Πεντέλη, με τη λεία τους να ξεπερνά τα 80.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία έχει εξιχνιάσει έξι περιπτώσεις διαρρήξεων από μέλη της συμμορίας που είχε γίνει ο φόβος και το τρόμος στην περιοχή.

Οι δράστες εντόπιζαν πολυτελή σπίτια, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό ενός γνωστού πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, το οποίο και διέρρηξαν τον Αύγουστο του 2024.

Οι μπουκαδόροι είχαν ως ορμητήριο την περιοχή των Άνω Λιοσίων και δρούσαν οργανωμένα, επιλέγοντας κυρίως πρωινές και μεσημεριανές ώρες για τις επιθέσεις τους, όταν οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν.

Οι δράστες παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Ο ένας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος, ενώ δύο ακόμη συνεργοί του έχουν ταυτοποιηθεί – ο ένας εκ των οποίων κρατείται ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.