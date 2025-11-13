Ταυτοποιήθηκαν 6 μέλη συμμορίας που «χτυπούσαν» ATM και ΙΧ σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛΑΣ 6 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία διέπρατταν διαρρήξεις σε ATM, κλοπές αυτοκινήτων καθώς και κλοπή πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες κατά το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου έως 23 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, όλα τα άτομα είναι ελληνικής καταγωγής και έχουν ηλικία 51, 30, 36, 39, 45 και 34 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών τετελεσμένες και σε απόπειρα, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για τους φορητούς ραδιοπομποδέκτες και την παρακολούθηση ραδιοφάσματος, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ ο 45χρονος και ο 34χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης.

Όπως προέκυψε, κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, οι δράστες το διάστημα από 02-05-2020 έως και 15-08-2021, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση προκειμένου να προβαίνουν με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση στην τέλεση κακουργημάτων και ειδικότερα σε διαρρήξεις Α.Τ.Μ., τα οποία ήταν εγκατεστημένα εκτός τραπεζών (off-site) με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Πώς δρούσε η συμμορία

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορούμενοι, μετέβαιναν στους στόχους τους βραδινές ώρες με τη χρήση Ι.Χ.Ε. και Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτων, τα οποία είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο και προέβαιναν στη διάρρηξη των Α.Τ.Μ., με χρήση οξυγόνου ή πλάσματος ή ακόμη και εκρηκτικών υλών (μέθοδος «pizzaslide»).

Για να πετύχουν το σκοπό τους είχαν προμηθευτεί ειδικά εργαλεία (σφυριά, βαριοπούλες, κατσαβίδια, φακούς κεφαλής, κ.λπ) και ρουχισμό (φόρμες-στολές, γάντια εργασίας, κουκούλες τύπου fullface, κ.λπ), καθώς και ειδικό εξοπλισμό διάρρηξης (αυτοσχέδιες μεταλλικές λαβίδες, εκρηκτικές ύλες και φορείς εκρηκτικών υλών, ελάσματα, μανόμετρα, φιάλες που περιείχαν εύφλεκτο αέριο για τη μέθοδο της οξυγονοκοπής ή κοπής πλάσματος).

Επιπλέον, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν ασύρματους και κινητά τηλέφωνα ενώ είχαν ορίσει τουλάχιστον ένα άτομο, το οποίο επιτηρούσε τον περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα, κατείχαν ισχυρό οπλισμό, όπως πιστόλια και πολεμικά τυφέκια, γεγονός το οποίο καταδεικνύει το επίπεδο προετοιμασίας τους, ακόμη και για συμπλοκή με αστυνομικούς ώστε να αποφύγουν τη σύλληψη και να διατηρήσουν τη λεία τους.

Ως «ορμητήρια», καθώς και χώρους αποθήκευσης του εξοπλισμού τους, χρησιμοποιούσαν -3- αποθηκευτικούς χώρους σε συγκεκριμένα σημεία σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ τα κλεμμένα οχήματα που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων, τα εγκατέλειπαν ή τα έκαιγαν έπειτα ολοσχερώς.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και -29- φυσίγγια,

πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα και -7- φυσίγγια,

πιστόλι με γεμιστήρα και -6- φυσίγγια κρότου,

επιχειρησιακός ρουχισμός και εξοπλισμός, καθώς και

πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις διαρρήξεων Α.Τ.Μ., τετελεσμένες και σε απόπειρα, 6 κλοπές οχημάτων, καθώς και κλοπή πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Παράλληλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 κλεμμένα οχήματα, τα οποία στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης από την εγκληματική τους δράση ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 503.740 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις διαρρήξεων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης συνεχίζεται.