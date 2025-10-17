Λακωνία: Διαρρήκτες διέπραξαν κλοπή-μαμούθ σε σπίτι - Άρπαξαν 500.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο

Μια απίστευτη διάρρηξη σε σπίτι στη Νεάπολη Λακωνίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου με τους δράστες να φεύγουν με λεία μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flynews.gr με πηγές από την αστυνομία, άγνωστοι φέρεται να εισέβαλαν σε κατοικία και να αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο.

Όπως προκύπτει, οι δράστες εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιοκτήτη, εισέβαλαν στο σπίτι του χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Στη συνέχεια, κατάφεραν να εντοπίσουν ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι του.

Με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, οι δράστες, ο αριθμός των οποίων παραμένει άγνωστος, το ξήλωσαν και το αφαίρεσαν, παίρνοντας μαζί τους το τεράστιο χρηματικό ποσό που βρισκόταν στο εσωτερικό του.

Ο ιδιοκτήτης, επιστρέφοντας στο σπίτι του, διαπίστωσε την κλοπή και ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ασφάλειας, οι οποίοι συνέλεξαν αποτυπώματα.

Αμέσως δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν οι απαραίτητες έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να συλληφθούν.