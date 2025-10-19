Βανδαλισμοί από κουκουλοφόρους σε τράπεζες και μεσιτικό γραφείο στα Χανιά - Βίντεο ντοκουμέντο

Άγνωστοι τα έκαναν «γυαλιά καρφιά» σε τρεις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα σε ένα μεσιτικό γραφείο και σε δύο τράπεζες, στα Χανιά, το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, οι δράστες διέλυσαν την τζαμαρία μεσιτικού γραφείου που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και προκάλεσαν ζημιές και σε εξοπλισμό της επιχείρησης.



Στη συνέχεια φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε τζαμαρία και ΑΤΜ δύο τραπεζικών καταστημάτων της πόλης των Χανίων.



Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε τη στιγμή του βανδαλισμού σε μια από τις επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται, οι δράστες, κρατώντας αντικείμενα στα χέρια, σπάνε και διαλύουν το ΑΤΜ.