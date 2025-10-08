Κινηματογραφική καταδίωξη 32χρονου στο Μαρούσι μετά από απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι

Ένας 32χρονος υπήκοος Αλβανίας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από καταδίωξη στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Όλα ξεκίνησαν μετά από σήμα στο «100» για απόπειρα διάρρηξης σε οικία στο Μαρούσι, νωρίς το πρωί της Τρίτης (7/10). Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το όχημα των δραστών επί της οδού Νερατζιώτισσας στο Μαρούσι, με τον οδηγό να μην σταματάει στο σήμα για έλεγχο και να αναπτύσσει ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα μέχρι τη συμβολή των οδών Φολέγανδρου και Σμύρνης, όπου ο οδηγός του εγκατέλειψε και τράπηκε σε φυγή πεζός. Μετά από νέα καταδίωξη (σ.σ. αυτή τη φορά πεζή), ο ύποπτος συνελήφθη με τη συνδρομή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας επί της οδού Μαρίνος Αντύπας. Σε βάρος του 32χρονου Αλβανού σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και απείθεια.

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο όχημα, διαπίστωσαν ότι είχε μετακινηθεί από άλλο άτομο, το οποίο μέχρι στιγμής διαφεύγει τις σύλληψης.