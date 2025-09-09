Νέα ντοκουμέντα από την καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό

Bίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το πολυτελές όχημα του 20χρονου γιου του επιχειρηματία επιταχύνει και εκσφενδονίζει τον αστυνομικό σε πεζοδρόμιο στο Περιστέρι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, είδε το φως της δημοσιότητας,

Πρόκειται για βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας της περιοχής και δίνουν φως στις συνθήκες της παράσυρσης. Από την κάμερα φαίνεται η στιγμή που ο αστυνομικός δέχεται το χτύπημα από το όχημα του 20χρονου και στη συνέχεια τον τρόπο που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο. Η παράσυρση σημειώθηκε ενώ ο νεαρός και ένας φίλος του έκαναν «κόντρες» με τα αυτοκίνητά τους.

Ο νεαρός οδηγούσε ένα πολυτελές αυτοκίνητο με ταχύτητα 190 χιλιομέτρων την ώρα, έχοντας συνεπιβάτες δύο φίλες του. Παρά τις επανειλημμένες εντολές της αστυνομίας για να σταματήσει, αγνόησε το σήμα, παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια και εμβόλισε τον αστυνομικό της Δίωξης Εκβιαστών. Στη συνέχεια έφυγε από το σημείο με ταξί και φέρεται να έκρυψε το όχημα στον Άλιμο.

«Είδα το όχημα να επιταχύνει προς το μέρος μου. Φώναξα δυνατά και καθαρά «αστυνομία» χωρίς ωστόσο ο οδηγός να σταματήσει. Με χτύπησε χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα και εκσφενδονίστηκα αρκετά μέτρα μακριά. Χτύπησα στο σώμα και στο κεφάλι. Ήμουν ανήμπορος να κουνηθώ», είπε ο αστυνομικός.

Τα νέα ντοκουμέντα έρχονται να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα για τις συνθήκες της παράσυρσης. Εικόνες που αντικρούουν τον ισχυρισμό του 20χρονου ότι επιτάχυνε για να διαφύγει, επειδή πίστεψε πως επρόκειτο για ενέδρα ληστών. Όσον αφορά το πώς το όχημα κατέληξε στα Νότια Προάστια, η δεύτερη ανήλικη συνεπιβάτιδα και σύντροφος του κατηγορούμενου υποστήριξε πως το εγκατέλειψαν εκεί επειδή τελείωσαν τα καύσιμα.

Το «κόλπο» των γονιών για να καλύψουν τον 20χρονο

Καταγγελίες αναφέρουν ότι οι γονείς του 20χρονου προσπάθησαν να τον καλύψουν, συνοδεύοντάς τον με τρία αυτοκίνητα σε σχηματισμό, ώστε να μην φαίνονται οι πινακίδες του οχήματός του. Ωστόσο, εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των εμπλεκομένων βρέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι και αμπούλες αερίου. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο, στο οποίο περιλαμβάνονται απόπειρα ανθρωποκτονίας και πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.