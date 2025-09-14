Χειροπέδες σε γιο διάσημου τραγουδιστή - Επιτέθηκε σε αστυνομικό της ΟΠΚΕ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9)στο Μοναστηράκι, όταν ο γιος πασίγνωστου έντεχνου τραγουδιστή συνελήφθη μετά από έντονη αντίσταση κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, όταν οι άνδρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν τον νεαρό μαζί με έναν ακόμη άνδρα, σε έντονο καβγά με οδηγό ταξί, ενώ μάλιστα φέρονται να χτυπούσαν την πόρτα του οχήματος. Οι αστυνομικοί πλησίασαν για να παρέμβουν και να πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο νεαρός φέρεται να αντέδρασε βίαια, χτυπώντας τους αστυνομικούς με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ τους έβριζε σε έντονο ύφος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα που ένας από τους αστυνομικούς προσπαθούσε να τον βάλει στο περιπολικό, ο νεαρός φέρεται να τον χτύπησε με κουτουλιά.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο. Ευτυχώς, η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τελικά, ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικής βλάβης.