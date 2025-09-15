Μοναστηράκι: Ενώπιον ανακριτή ο γιος του διάσημου τραγουδιστή που κουτούλησε αστυνομικό

Το κατώφλι του Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί αναμένεται να περάσει σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ο γιος διάσημου έντεχνου τραγουδιστή μετά τη σύλληψη για την εμπλοκή του σε επεισόδιο στο Μοναστηράκι. Ο νεαρός φέρεται να διαπληκτίστηκε με οδηγό ταξί και στη συνέχεια να έβρισε και να έριξε κουταλιά σε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Κώστα Παπαδόπουλου, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, περίπου στις 5:00, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κλήθηκαν να παρέμβουν σε επεισόδιο με θύμα οδηγό ταξί.

Το επεισόδιο με τον οδηγό ταξί και η επίθεση στους αστυνομικούς

Όπως έγραψε το Flash.gr, ο γιος του διάσημου τραγουδιστή μαζί με έναν φίλο του φέρονται να επιτέθηκαν λεκτικά στον επαγγελματία, βρίζοντάς τον και προκαλώντας φθορές στο όχημά του.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο νεαρός αντέδρασε έντονα, προβάλλοντας αντίσταση, βρίζοντας και χτυπώντας τους αστυνομικούς, ενώ φέρεται να τους απείλησε, λέγοντας πως θα τους βλάψει και εκτός υπηρεσίας.

Μάλιστα, φέρεται να κατάφερε δύο κουτουλιές σε άνδρα της ΟΠΚΕ, ο οποίος τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για εξετάσεις και ιατρική φροντίδα, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Τελικά, ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικής βλάβης.