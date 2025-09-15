Ελεύθερος ο γιος του έντεχνου τραγουδιστή που κουτούλησε αστυνομικό - Τι δήλωσε η μητέρα του

Ελεύθερος αφέθηκε ο γιος του διάσημου έντεχνου τραγουδιστή, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στο Μοναστηράκι, μετά από έντονη αντίσταση κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Ειδικότερα, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος έως τη δίκη η οποία αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Όπως είχαμε γράψει νωρίτερα σε ρεπορτάζ του flash.gr και του Κώστα Παπαδόπουλου, ο νεαρός φέρεται να διαπληκτίστηκε με οδηγό ταξί και στη συνέχεια να έβρισε και να έριξε κουταλιά σε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, περίπου στις 5:00, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κλήθηκαν να παρέμβουν σε επεισόδιο με θύμα οδηγό ταξί.

Eurokinissi

Τι δήλωσε η μητέρα του

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η μητέρα του ανέφερε: «Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ήμουνα εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν είναι στις εξόδους του γιου της. ξέρω, όμως, ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. όσοι τον ξέρουν ας μιλήσουν, εγώ είμαι μάνα και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική. δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του. σίγουρα για να αντιδράσει δέχτηκε δράση που δεν άντεχε. δεν ξέρω, υποθέτω. Σίγουρα δεν νιώθει όμορφα με αυτό που έγινε».

Eurokinissi

Το επεισόδιο με τον οδηγό ταξί και η επίθεση στους αστυνομικούς

Όπως έγραψε το Flash.gr, ο γιος του διάσημου τραγουδιστή μαζί με έναν φίλο του φέρονται να επιτέθηκαν λεκτικά στον επαγγελματία οδηγό, βρίζοντάς τον και προκαλώντας φθορές στο όχημά του.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο νεαρός αντέδρασε έντονα, προβάλλοντας αντίσταση, βρίζοντας και χτυπώντας τους αστυνομικούς, ενώ φέρεται να τους απείλησε, λέγοντας πως θα τους βλάψει και εκτός υπηρεσίας.

Μάλιστα, φέρεται να κατάφερε δύο κουτουλιές σε άνδρα της ΟΠΚΕ, ο οποίος τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για εξετάσεις και ιατρική φροντίδα, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Τελικά, ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικής βλάβης.