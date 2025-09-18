Αναβλήθηκε η δίκη για τον γιο έντεχνου τραγουδιστή που κουτούλησε αστυνομικό

Αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιου διάσημου έντεχνου τραγουδιστή, μετά από αίτημα του συνηγόρου του, για την υπόθεση της φερόμενης επίθεσης σε αστυνομικό στο Μοναστηράκι τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του flash.gr και του Κώστα Παπαδόπουλου, ο νεαρός φέρεται να διαπληκτίστηκε με οδηγό ταξί και στη συνέχεια να έβρισε και να έριξε κουταλιά σε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει.

Πώς έγινε το περιστατικό

Συγκεκριμένα, το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κλήθηκαν να παρέμβουν σε επεισόδιο με θύμα τον οδηγό ταξί.

Ο γιος του γνωστού τραγουδιστή μαζί με έναν φίλο του φέρονται να επιτέθηκαν λεκτικά στον επαγγελματία οδηγό και να προκάλεσαν φθορές στο όχημά του.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο νεαρός αντέδρασε έντονα, προβάλλοντας αντίσταση, βρίζοντας και χτυπώντας τους αστυνομικούς, ενώ φέρεται να τους απείλησε, λέγοντας πως θα τους βλάψει και εκτός υπηρεσίας.

Μάλιστα, φέρεται να κατάφερε δύο κουτουλιές σε άνδρα της ΟΠΚΕ, ο οποίος τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για εξετάσεις και ιατρική φροντίδα, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Τελικά, ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Τι δήλωσε η μητέρα του

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η μητέρα του ανέφερε: «Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ήμουνα εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν είναι στις εξόδους του γιου της. ξέρω, όμως, ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. όσοι τον ξέρουν ας μιλήσουν, εγώ είμαι μάνα και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική. δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του. σίγουρα για να αντιδράσει δέχτηκε δράση που δεν άντεχε. δεν ξέρω, υποθέτω. Σίγουρα δεν νιώθει όμορφα με αυτό που έγινε».